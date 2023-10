Ettore Mo, morto a 91 anni lo storico inviato di guerra

10 ottobre 2023 a

a

a

È morto nella notte il giornalista Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera. Nato a Borgomanero (Novara) nel 1932, aveva 91 anni. A darne notizia è stato lo stesso quotidiano sul suo sito. L’intellettuale piemontese si è interessato per oltre 20 anni alla politica estera, narrando in prima persona tutte le crisi mondiali e ha conosciuto e intervistato i maggiori protagonisti del Ventesimo secolo. È stato tra i più apprezzati inviati di guerra italiani. Dall'Iran all'Afghanistan, dalla Jugoslavia alla Cecenia, al Pakistan e all'India, ha raccontato con i suoi reportage i conflitti internazionali degli ultimi decenni e intervistato i maggiori protagonisti del secolo scorso.

Addio a Purgatori, dal "muro di gomma" di Ustica al caso Orlandi

Nel 1962, a trent’anni, si rivolse al corrispondente da Londra del quotidiano di via Solferino, Piero Ottone, per ottenere un posto come giornalista e venne assunto nella sede londinese del quotidiano milanese. Mo stesso raccontò di aver affrontato quegli anni facendo "lo sguattero e il cameriere a Parigi e a Stoccolma, il barista nelle Isole della Manica, il bibliotecario ad Amburgo, l’insegnante di francese a Madrid, l’infermiere in un ospedale per incurabili a Londra e, infine, lo steward in prima classe su una nave della marina mercantile britannica". Milena Gabanelli, tra i primi a dare la notizia ieri sera con un post su X, ha ricordato Mo come "un compagno di viaggio, un amico e maestro. Da lui l’insegnamento più grande: imparare a raccontare senza aggettivi. Ci ho provato. Stasera sul tuo lago Maggiore fa un po’ più buio”.