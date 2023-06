Dagospia, affondo al vetriolo contro Bonolis e Bruganelli: "Figuraccia epocale"

06 giugno 2023 a

"Chi la fa, l'aspetti", recita il celebre detto. Dopo l'annuncio inatteso di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli,Dagospia rivendica lo scoop esplosivo della fine del loro matrimonio, lanciato già qualche mese fa. "Il tempo è galantuomo, a volte birbantello, e serve sempre il conto. Non solo la nostra indiscrezione era fondata ma la smentita posticcia che Bonolis e Bruganelli ci inflissero ora si ritorce loro contro, lasciandogli sul groppone una figuraccia epocale": così il sito web campione di retroscena, curato da Roberto D'Agostino, esige le scuse per aver subito i veleni dei diretti interessati quando, in realtà, la notizia aveva tutto il sapore della verità.

"Ci siamo separati": ecco tutta la verità di Bonolis e Bruganelli

Una smentita poco credibile, un video premeditato e poco efficace. Secondo Dagospia, la coppia Bonolis-Bruganelli avrebbe potuto più elegantemente scegliere il silenzio e aspettare il momento più opportuno per confermare quanto circolato sul web. "Dopo Un segreto di Pulcinella “rivelato” tramite intervista leccata e laccata a “Vanity Fair”. I due, che avrebbero dovuto rilasciare l’intervista in esclusiva a “Verissimo”, forse spiazzati dal nostro scoop, reagirono maldestramente. Diffusero un video di smentita, mentre erano ammollo in piscina, in cui, oltre a non smentire nulla, si lasciarono andare a commenti velenosi su Dagospia": con queste frasi il sito delle esclusive inchioda il conduttore e l'opinionista che, proprio oggi, hanno confermato a Vanity Fair di aver scelto la strada della separazione.

Bonolis spiazza tutti: addio alla tv, ecco quando. Cosa rivela il presentatore

Il sito non ci sta e picchia duro: "Il banalis Bonolis bofonchiò: “Sito di fr***cce”. E in un travaso di bile esondò: “Fatevi i ca**i vostri”. Che teneri i due ex piccioncini: beccati con una fava di troppo". Quindi la stoccata, nuda e cruda: "Caro Paolino, a te che piace il romanesco, possiamo offrire un consolatorio "stacce"".