Travaglio contro Schlein e l'armocromista: cosa significa. Veleno sulla piddina

Né con la destra né con la sinistra. Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano”, ha dedicato un caustico editoriale a Elly Schlein, dopo che la neo segretaria del Pd ha rivelato, in un’intervista al mensile “Vogue”, di pagare tra i 150 e i 300 euro l’ora, Enrica Chicchio, armocromista che le abbina gli outfit alla carnagione della pelle.

Il giornalista si domanda con quale “microscopio i Fioroni, Marcucci e Borghi appena fuggiti dal Pd vi abbiano intravisto tracce di “massimalismo” e scrive: “Chissà quando Borghi e gli altri buontemponi che si fanno chiamare cattolici e riformisti l’hanno vista mangiare preti o incendiare chiese; e dove han colto nel Pd la ‘mutazione genetica massimalista, figlia della cancel culture’”.

Il direttore intinge il pennino nel veleno: “Qui l’unica cancellazione è quella dell’eskimo a favore del trench di taglio sartoriale. Ma a ben vedere il massimalismo affiora in questo passaggio: ‘Io provo a rimanere sempre in contatto con me stessa, ad ascoltarmi, a capire quando sto tirando troppo, a difendere alcuni spazi’ - scrive Marco Travaglio - Esplicita citazione della tipa di Moretti in Ecce Bombo: Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose…. Poi dice che uno si butta a destra”.