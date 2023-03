Colpo di Giletti, chi invita in studio: spogliarello per un'intervista, spunta il "noto giornalista"?

25 marzo 2023 a

a

a

Tanti ospiti nella puntata di domenica 26 marzo (in onda alle 21.15 su La7) di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Durante la trasmissione interverrà anche Stefania Pellicoro, l’imprenditrice che ha denunciato a Le Iene di aver ricevuto la richiesta, da parte di un "noto giornalista", di uno spogliarello in cambio di un articolo. Ma il piatto forte dell'approfondimento di La7 sarà ancora quello della mafia: continuano infatti le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere di Non è l’Arena sul territorio dell’ultimo capo di Cosa nostra.

Riflettori puntati su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss mentre si nascondeva dalla giustizia. Il caso, sollevato da Non è l’Arena, è ora sul tavolo del Ministero dell’Istruzione. Occhi puntati anche sul passato di Messina Denaro con l’approfondimento sulla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni per ordine del boss e poi disciolto nell’acido; proprio in questi giorni Messina Denaro ha fornito agli inquirenti la sua versione.

Protagonista dell'intervista faccia a faccia con Giletti sarà Enrico Mentana: il direttore del TG La7 dirà la sua sui temi che stanno accendendo il Paese. Poi il capitolo OnlyFans: torna al centro del dibattito la piattaforma più controversa degli ultimi anni. Luci e ombre del social a luci rosse vengono affrontate assieme agli ospiti in studio e Stefania Pellicoro, l’imprenditrice ricattata da un giornalista in cambio della pubblicazione di articoli. Ricca, come di consueto, la lista degli Ospiti della puntata: Sandra Amurri, Luca Telese, il magistrato Massimo Russo, Ismaele Lavardera, Giacomo Di Girolamo (Tp24), Alfonso Sabella, Elvira Terranova, Simone Pillon e Veronica Ursida.