Fuori dal coro, Mario Giordano contro i deputati siciliani

All'inizio della puntata di "Fuori dal coro" in onda il 14 febbraio, Mario Giordano si è sfogato contro i deputati siciliani che si sono appena aumentati lo stipendio. Giovedì scorso, con un blitz notturno, i deputati si sono adeguati lo stipendio, aumentandoselo di 900 euro. A detta loro, si tratterebbe di un adeguamento automatico ma Mario Giiordano ha molto da ridire. E non lo manda a dire.

"La porcata vien di notte con le scarpe tutte rotte"

@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/rxP5g1AlXX — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 14, 2023

"Nell'assemblea regionale siciliana, i deputati si sono aumentati lo stipendio con un voto di giovedì notte. Perché la porcata vien di notte con le scarpe tutte rotte - urla in studio Giordano - Prendevano 11 mila e 100 euro al mese e hanno pensato che fosse un po' pochino. Allora si sono aumentati lo stipendio di 900 euro e sono arrivati a 12 mila euro al mese. E hanno detto che è tutto regolare. E ci mancherebbe altro che non fosse un aumento regolare! Poi hanno anche detto che era un aumento automatico e invece no! State dicendo una balla".