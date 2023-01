Tagadà, Paolo Sottocorona: di chi è la colpa del freddo polare

24 gennaio 2023 a

Freddo estremo. Ecco di chi è la colpa. In questi giorni stiamo assistendo all'ondsata di gelo artico che sta attanagliando tutta la Penisola. Soprattutto l'Italia centrale. Ma di chi è la colpa. Il metereologo Paolo Sottocorona spiega che all'origine c'è il cambiamento climatico. Siccità e gelo olare, infatti, si verificano negli stessi territori. Cosa che non avveniva fino a qualche decennio fa. Se n'è parlato durante la puntata di "Tagadà" in onda il 24 gennaio.

"Potranno esserci altre allerte meteo di questo tipo - ha detto Paolo Sottocorona durante la puntata di "Tagadà" - Abbiamo toccato con mano quello che abbiamo proposto come ipotesi: che i fenomeni estremi sarebbero diventati più frequenti e più estremi. Anche in passato ci sono state grandi alluvioni ma ce n'era una ogni 100 anni. Adesso questi fenomeni estremi si verificano più volte all'anno. E questa è la firma del cambiamento climatico. Coesistono i fenomeni estremi; siccità e alluvioni si verificano nelle stesse zone. Fino a dieci giorni fa abbiamo avuto un'estate caldissima e un autunno caldissimo. Però, poi, se non nevica adesso, questa estate mancherà l'acqua. E adesso pioggia e neve sono arrivate tutte insieme. Prima niente e poi troppo. E questo è il segno del cambiamento climatico".