Myrta Merlino, dalle urla agli sgabelli lanciati: le presunte molestie ai colleghi

È bufera sulla conduttrice de L’ Aria che Tira, Myrta Merlino, dopo la denuncia della Rsu (il sindacato dei lavoratori di La7) sui suoi presunti “comportamenti incivili e maleducati” contro i colleghi. Oggi Il Fatto Quotidiano racchiude in un articolo tutte le indiscrezioni e le denunce riportate in questi giorni da Fanpage e Dagospia: dalle urla, agli sgabelli che volano, ai licenziamenti in diretta.

"Comportamenti incivili". L'accusa del sindacato di La7 contro Myrta Merlino

“Chi lavora con la diva Myrta racconta, per esempio, come pochi giorni fa sia arrivata in sede ‘tutta infreddolita’ e ‘abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenze accusando il malcapitato di scompigliarle l'acconciatura’. Tremende, secondo gli anonimi accusatori, le reazioni della conduttrice a inconvenienti o veniali errori di chi lavora con lei: lanci di sgabello, sceneggiate perché il cornetto e il tè della colazione non erano all'altezza delle aspettative, angherie e sfoghi padronali sugli assistenti (‘Siete a mia disposizione 24 ore su 24’)” riporta Il Fatto Quotidiano.

Rivoluzione La7, dove va Myrta Merlino. Cairo nega ma spuntano i sostituti

Come riporta Dagospia: “A più di qualcuno sono spettate mansioni non proprio edificanti e in linea con la professione: c'è chi ha dovuto prenotarle la ceretta, chi le ha portato i vestiti in tintoria o persino il cane dal veterinario”. Poi il racconto di un anonimo lavoratore di La7 che ha raccontato al sito di D'Agostino questo retroscena drammatico: "Lei arriva alle 10-10.30 per andare in onda alle 11 e tu devi spiegarle la puntata mentre si lava i capelli e qualcuno le deve spalmare la crema ai piedi". Ma anche Fanpage rivela come Merlino: "Insulta giornalisti e produttori in maniera pesante. È il quinto assistente di studio che licenzia in diretta. L'ultimo, proprio due giorni prima che uscisse il comunicato". E poi "lancia le spazzole in faccia alle parrucchiere e c'è chi deve occuparsi del suo abbigliamento, dalle scarpe alla biancheria intima". Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata che secondo indiscrezioni, già smentite da Urbano Cairo, starebbe pensando di passare a Mediaset.