Tagadà, Gomez stronca Letta e avverte il Pd: “State correndo questo rischio”

Durante la puntata di Tagadà su La7, in onda lunedì 7 novembre, la conduttrice Tiziana Panella domanda a Peter Gomez, direttore de il Fatto Quotidiano online, chi tra i leader politici, ha capitalizzato meglio le manifestazioni per la pace di sabato scorso.

#tagada Pd, Gomez: “L’errore di Letta è stato non dimettersi subito dopo la sconfitta” https://t.co/4BfZjYKJDm — La7 (@La7tv) November 7, 2022



"Conte senza dubbio ma anche Calenda e Renzi. L'errore di Letta è stato quello di non dimettersi immediatamente come si fa dopo la sconfitta elettorale che ha avuto. Aveva le migliori intenzioni: quella di far transitare il partito verso il congresso ma sei mesi in politica sono un tempo eterno. Il Pd rischia di scendere sotto il 10 per cento in tutti i sondaggi e quando scendi così basso e soprattutto ti trovi un competitor a sinistra come Conte e a destra come Azione e Renzi sei un po' nella stessa situazione del partito socialista francese che fino a 15 anni fa, in Francia, era fortissimo poi con l'arrivo di Macron e Mélenchon sono scesi al 2 per cento. Questo rischio esiste per il Pd" conclude Gomez.