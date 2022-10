Autonomia differenziata, lite tra Marcato (Lega) e De Magistris: "Piangete sempre al sud"

28 ottobre 2022 a

Lite furibonda tra l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico del Veneto Roberto Marcato sul tema dell'autonomia regionale differenziata. Nella puntata di Tagadà su La 7 di venerdì 28 ottobre De Magistris e Marcato, militante della Lega, si sono resi protagonisti di un violento scontro.

"Qua ci giochiamo tutto. Lo ha detto anche il presidente Zaia: o facciamo l'autonomia oppure ce ne possiamo andare a casa anche domani mattina da questo governo. Non abbiamo motivo di rimanere" spiega l'assessore. De Magistris ribatte: "Si rischia veramente uno scontro democratico molto forte e molto serio nel nostro Paese. Non c'entrano i padri costituenti: questa è una modifica pessima del titolo V di cui il centrosinistra ha una grave responsabilità. Io sono per l'autonomia, ho fatto il sindaco. Ma sono per la vera autonomia ovvero dare più potere ai sindaci e ai territori non alle burocrazie regionali. Lo abbiamo visto con la pandemia cosa ha significato lasciare la sanità alle regioni. Non mi piace l'idea che chi è più ricco deve avere ancora di più e chi è più povero deve avere di meno. Rischiamo di dividere l'Italia" spiega l'ex magistrato.

"Ma dove sta scritta questa roba?" chiede Marcato. "L'autonomia deve dare più potere ai sindaci non soldi ai più ricchi" risponde De Magistris. "Ma vi siete mai chiesti perché non avete lo stesso pil che abbiamo al nord?. Nel dopoguerra partivamo tutti dallo stesso punto" chiede Marcato. "Non c'è bisogno di tornare all'Unità d'Italia che è stata fatto con i soldi del Banco di Napoli quando i piemontesi si stavano cappottando" afferma De Magistris. "Ma cosa sta dicendo. Nel primo dopoguerra eravamo tutti nella stessa drammatica situazione" tuona Marcato. "E quindi cosa vuole dire che voi siete più bravi di noi meridionali?" interrompe de Magistris. "I veneti sono emigrati tutti. Fatevi un esame di coscienza, cosa abbiamo più di voi? il petrolio? l'idrogeno? l'oro? cosa abbiamo più di voi? Perché c'è questo divario?" prosegue Marcato.

"Le consiglio di avere un po' più di rispetto nei confronti del popolo meridionale. A differenza sua io sono per le autonomie: io darei molto potere all'autonomia dei sindaci del Veneto, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia. Quella che mi è stata negata da sindaco di Napoli dove con lei posso condividere che i governi nazionali hanno tagliato in maniera pesantissima, ma non dica che il sud è meno capace del nord perché le dovrei ricordare che senza il Sud la Fiat non sarebbe esistita e senza il sud la lotta alla mafia dei magistrati siciliani e meridionali non ci sarebbe stata, senza gli imprenditori del sud che lavorano in una situazione molto più difficile della sua. Se volete fare l'autonomia differenziata ci sarà una spaccatura forte e ve ne prendete la responsabilità" conclude De Magistris. "Ma perché dovete sempre piangere al Sud?" risponde provocatoriamente Marcato.