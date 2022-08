Clemente Mastella, il gesto che spiazza tutti: cosa fa vedere alla presentazione delle liste

24 agosto 2022

Colpo di scena alla presentazione delle liste a Napoli di "Noi di centro europeisti", il movimento capitanato da Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento ha stupito tutti dando a favore di macchine fotografiche e telecamente il suo numero di cellulare personale. "Farò una cosa che non fa nessuno: io rispondo direttamente ai cittadini a questo numero, chiunque può chiamarmi e rispondo per esigenze di naturale elettorale o per programmi elettorali. Non risponde la segretaria, rispondo io personalmente. Io immagino così la politica a km 0", ha detto Mastella.



Il veterano centrista non ha lesinato commenti e giudizi sulle elezioni del 25 settembre. "Temo che sia inevitabile la vittoria del centrodestra per il suicidio politico di Enrico Letta", ha detto Mastella spiegando che il segretario del Pd "si è suicidato da solo, per competere bisogna fare come l’Ulivo dove eravamo tutti assieme appassionatamente, anche se con difficoltà di realizzazione di impianti programmatici, ma facemmo un unico programma. Qui ci sono invece programmi distonici, tiene dentro Fratoianni ed esclude i 5 Stelle, una cosa incredibile. Questo campo larghissimo si è ridotto a un campetto nemmeno di periferia".