Rita Dalla Chiesa nelle liste di Forza Italia, bufera sulla candidata vip

22 agosto 2022

Nelle liste di Forza Italia spunta anche il nome di Rita Dalla Chiesa che rinuncia al Grande Fratello Vip per correre alle prossime elezioni politiche. Dopo giorni di confronto e discussioni - con molti big esclusi a causa del taglio dei parlamentari - Forza Italia è riuscita a trovare la quadra per le liste elettorali puntando anche su volti diventati famosi al grande pubblico grazie alla tv. Per questo la nota conduttrice, Rita Dalla Chiesa, comparirà in diversi listini plurinominali in varie Regioni ma il posto nel prossimo Parlamento è garantito dal collegio blindato in Puglia, dunque è praticamente certa di entrare nel prossimo Parlamento italiano.

Rita Dalla Chiesa non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma la notizia non è piaciuta ai social dove sono piovute subito critiche e commenti di odio. "Il Generale si starà rivoltando nella tomba" scrivono. E in tanti hanno tirato in ballo il padre della candidata assassinato: "Figlia del generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia candidata con Forza Italia". "Non so come funzioni la par condicio, ma a inizio settembre Canale 5 rimanderà la fiction sul generale Dalla Chiesa per il 40ennale dalla morte. Rita Dalla Chiesa, seppur non presente direttamente, sarà rappresentata da un'attrice. Essendo candidata, mi chiedo se creerà problemi". "Hai venduto l'anima al diavolo". Ma gli attacchi, scorrendo i commenti si fanno sempre più duri: "Vergognati, ma vergognati veramente. Abbi pietà del cognome che porti, non ti basta avre vissuto di rendita solo per quel cognome?".