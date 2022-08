Enrico Mentana inchioda Calenda, il dettaglio la foto clamorosa con Letta

Giada Oricchio 09 agosto 2022 a

La rottura tra Calenda e Letta? Enrico Mentana cita Lucio Battisti. La campagna elettorale per il voto del 25 settembre non è ancora entrata nel vivo dei programmi, per quelli si aspetta il post Ferragosto, ma non mancano i fuochi d’artificio grazie soprattutto alle alleanze all’interno del centrosinistra. Enrico Letta (Pd), Carlo Calenda (Azione) e Emma Bonino (+Europa) si accordano, anzi no, il leader di Azione rompe il patto 72 ore dopo la firma perché, dice, il segretario del partito democratico ha imbarcato anche Sinistra Italiana e Verdi contrari all’agenda Draghi.

Un “suicidio” politico tanto clamoroso quanto inaudito che ha scatenato l’ironia social. Anche Enrico Mentana non ha resistito allo sfottò. Sul suo profilo Instagram, il direttore del TgLA7 ha pubblicato la foto ufficiale del giorno in cui Letta e Calenda hanno firmato felici e contenti l’accordo scritto sull’acqua e con una freccia ha messo in risalto le labbra del leader di Azione: “Un sorriso e ho visto la fine sul tuo viso”.

Una citazione del brano “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti che racconta la fine di una storia d’amore. In verità, in questo caso, si è trattato di un ballo e una serata. Adesso Calenda sta cercando di creare il terzo polo centrista con Matteo Renzi di Italia Viva. Si incontrano, parlano, ma l’ex ministro è come Julia Roberts nel film “Se scappi, ti sposo”: recalcitrante all’altare.