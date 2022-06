Controcorrente, bisogna correre ai ripari per la crisi. La ricetta di Matteo Ricci: tasse da tagliare

18 giugno 2022 a

L’obiettivo numero uno della politica deve essere quello di aiutare gli italiani nella terribile crisi scaturita dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Ne è convinto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, ospite in collegamento dell’edizione del 18 giugno di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Il direttore del coordinamento dei sindaci dei dem fornisce la propria ricetta: “Noi purtroppo abbiamo in Italia tanti poveri. I dati della povertà usciti qualche giorno fa sono dati allarmanti. Un decimo degli italiani è sotto la soglia di povertà estrema, è evidente che serve un mezzo di tutela dalla povertà, uno strumento di contrasto. Il reddito di cittadinanza va riformato nei punti dove non funziona, tutta la parte di ingresso nel mondo del lavoro oggettivamente non ha funzionato. I navigator che hanno fatto? Che cosa hanno introdotto? Ci sono delle cose che assolutamente vanno cambiate, così come ci sono degli aspetti che vanno assolutamente tutelati. Anche se in questo momento la priorità assoluta è aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e delle famiglie. Io credo che - conclude Ricci - nelle prossime settimane tutte le forze politiche devono orientare le risorse che si riescono a trovare nel taglio del cuneo fiscale, a vantaggio dei lavoratori”.

