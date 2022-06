L'Aria che Tira, “una brutta piega”. Mario Giordano allibito e preoccupato per la democrazia italiana

08 giugno 2022 a

In Italia è pronta a nascere Forza Russia. I putiniani del nostro Paese, almeno secondo Il Giornale, stanno preparando un partito pacifista e il Copasir ci ha messo sopra la propria lente d’ingrandimento. L’ipotesi di un nuovo movimento politico dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina è proposta da Myrta Merlino a Mario Giordano nel corso della puntata dell’8 giugno de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Il conduttore di Fuori dal coro è però scettico: “Io non credo che nasca Forza Russia. Però mi preoccupa questa piega che si sta prendendo. La democrazia si difende rimanendo democrazia. Credo che la democrazia non si difenda facendo liste di proscrizione contro chi esprime una posizione diversa, fosse anche putiniano, perché in una democrazia c'è la libertà di dichiararsi anche putiniani, anche sostenitori di Kim Jong-Un il nord-coreano, probabilmente se si è sbattuta la testa. I casi sono due. O c'è una lista fatta dai Servizi Segreti e passata al Copasir di persone, che non hanno commesso reati ma che la pensano in un certo modo, ed è una cosa gravissima, o il principale quotidiano italiano ha fatto la più grande fake news”.

“Non si scappa - sottolinea Giordano - in entrambi i casi è una cosa grave la pubblicazioni delle foto”. Interviene Merlino: “Conosco benissimo Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni, le autrici dell’articolo, e ti posso dire che la notizia è arrivata al mille per mille. Il problema è capire se era una notizia in fieri, non ancora conferma definitivamente o meno…”. “Benissimo - dice ancora il giornalista - ma anche se non è confermata chi l’ha dato il compito ai servizi segreti di indagare le persone in base alle loro idee? È una cosa grave. Siamo orgogliosi di essere in democrazia perché questa non si difende indagando le persone in base alle loro idee, se commettono un reato sì. Il Copasir che va a caccia delle spie russe nelle trasmissioni tv è una cosa che fa ridere, ma è un fatto grave. Dico di fare attenzione, rischiamo di scivolare su queste cose, perdendo quello che siamo noi stessi, dobbiamo vincere la battaglia - conclude Giordano -restando noi stessi”.

