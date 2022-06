Harry e Meghan, ecco com'è Lilibet: a sorpresa su Instagram la nuova foto della figlia

Giada Oricchio 07 giugno 2022 a

Ecco il volto di Lilibet Diana! Dopo la toccata e fuga al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno rilasciato la prima fotografia della figlia nata il 4 giugno 2021 all’ospedale di Santa Barbara, California.

Ebbene, alla faccia del Windsor preoccupato per il possibile colore “troppo scuro” dei futuri figli dei Sussex, Lilibet ha la pelle bianco latte e i capelli rossi. Come il fratello Archie, 3 anni, ha ereditato il marchio di fabbrica del padre, i cui geni evidentemente sono molto forti. A pubblicare i due ritratti è stato Misan Harriman, amico e fotografo ufficiale della coppia.

Nella prima immagine si vede Lilibet - il cui nome è il vezzeggiativo privato di Sua Maestà - seduta in giardino in un adorabile vestitino celeste con fiocco en pendant in testa. Occhi lunghi e curiosi, nasino all’insù e capelli lisci e rossi: sembra la reincarnazione del fumetto Sarah Key. Nella seconda immagine, invece, è in braccio alla mamma e ha la manina in bocca.

La bellissima bambina ha spento la sua prima candelina a Frogmore Cottage, la residenza londinese di Harry e Meghan che hanno scelto di festeggiare con un picnic informale e intimo, cui erano invitati gli amici più stretti e pochi familiari (assenti William e Kate). Per la torta di compleanno, i duchi si sono affidati a Baker Claire Ptak, la stessa bakery londinese che creò la loro torta nuziale nel 2018. Harry e Meghan, accolti da fischi e applausi, durante la loro unica apparizione ufficiale al Giubileo, hanno presentato la bimba alla Regina per la prima volta giovedì 2 giugno e sono tornati nella loro villa di Los Angeles, domenica 5 giugno prima della fine delle celebrazioni in onore di Elisabetta II.

Adesso si preparano a un reality casalingo per Netflix (pare abbiano aggirato il divieto di telecamere ufficiali usando gli smartphone per video privati dell’interno del castello di Windsor, nda) e alla pubblicazione della biografia di Harry. Regina avvisata, mezza salvata.

