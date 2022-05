Ha tre taglie in più, Caterina Balivo si confessa

31 maggio 2022 a

Si torna a parlare del corpo e dell'accettazione delle proprie forme. Questa volta a farlo è Caterina balivo, attrice, presentatrice ed ex modella. In un'intervista rilasciata all'inserto del Messaggero, "Molto donna", la Balivo confessa di aver preso "tre taglie in più" ma di piacersi così com'è. La Balivo è la dimostrazione che è fondamentale sapersi accettare e sapersi amare. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura - ha detto la Balivo a "Molto donna" - Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta"

"Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando".

