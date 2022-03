Fabrizio Corona scompare da Instagram, bannato o profilo cancellato

Francesco Fredella 29 marzo 2022 a

Cos'è successo al profilo Instagram di Fabrizio Corona? Non c'è più sui social nessuna traccia dell'ex re dei paparazzi. Sparito. Forse bannato. Il suo profilo, verificato e quindi con tanto di spunta blu, non è più disponibile. Sembra che sia stato bannato. Ma come mai? Il motivo, per adesso, non si sa. Eppure Corona è sempre molto attivo sui social tra Ig Stories e post (spesso provocatori e al tempo stesso molto notiziabili). Un opinion leader senza precedenti. Ieri, l'ex re dei paparazzi ha festeggiato il compleanno a Milano. Poi è sparito da Instagram dopo una serie di Stories in cui si notavano i festeggiamenti. La sua scomparsa dai social resta un giallo: “Utente non trovato. Ancora nessun post”, è questo quello che si legge digitando il suo nome e cognome.

Le ipotesi sono due: potrebbe essere stato "bannato" o potrebbe aver deciso di disattivare il profilo. Ma, appunto, come mai? Secondo una parte di utenti della Rete ci sarebbe un video, pubblicato da Corona sotto la doccia, che potrebbe aver scatenato il problema. Ma secondo un'altra parte della Rete ci sarebbero alcune Ig Stories che avrebbe pubblicato contro Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Solo pochi giorni fa Sophie Codegoni, reduce dal Gf Vip, ha detto di essersi allontanata dall’ex amico (con cui ha avuto un flirt): “Lavoravo con lui ed ero sua amica. Adesso questi rapporti non ci sono più. Quando è finito il GF Vip ho scoperto tante cose. Quindi alla fine ho chiuso ogni tipo di rapporto. Lui adesso continua con le frecciatine social e modi per sminuire quello che ho con Alessandro". Nulla di grave per meritare di essere cancellato dai social, che utilizza da sempre per lavoro. Per comunicare.



Secondo Amedeo Venza, influencer e blogger, ci sarebbe un vero e proprio motivo alla base di tutto: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza. E presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare!”. Una dichiarazione molto forte che, però, non trova ancora riscontri con la realtà dei fatti. Il diretto interessato, Corona, non commenta.

