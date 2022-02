Business a casa D'Alessio, la figlia cede al padre il 10% della Ggd

Andrea Giacobino 10 febbraio 2022 a

a

a

Novità nei business di Gigi D’Alessio, da poco assolto a Roma dall’accusa di evasione fiscale. Qualche giorno fa, infatti, nella Capitale davanti al notaio Stefania Giacalone s’è presentato il noto cantante (all’anagrafe Luigi D’Alessio) accompagnato dalla figlia Ilaria per sottoscrivere l’atto di vendita col quale l’erede ha ceduto al padre, socio al 90%, il 10% residuo della Ggd Edizioni, società che si occupa di diritti musicali.

"Francesco benvenuto alla vita". Gigi D'Alessio annuncia la nascita del suo quinto figlio

Ggd Edizioni nel 2020 ha segnato ricavi per oltre un milione di euro e ha finanziato il socio per 816mila euro. Nel giro del dare e dell’avere, però, lo stesso D’Alessio ha finanziato l’immobiliare Clillù, attualmente in liquidazione e sempre di sua proprietà, per quasi 5 milioni. «Per eliminare tali anomalie patrimoniali - si legge perciò nella nota integrativa del bilancio di Ggd Edizioni - si completerà il processo di fusione tra la Clillù e la Ggd Edizioni al fine di compensare le poste di credito e di debito».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.