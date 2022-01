Cesare Cremonini si fa la società per gestire i suoi diritti

Andrea Giacobino 13 gennaio 2022 a

Una nuova società che porta il suo nome per il cantante bolognese Cesare Cremonini che sta per uscire con il suo nuovo album «La ragazza del futuro» anticipato dal singolo «Colibrì» già in vendita. Nel capoluogo dell’Emilia Romagna, infatti, davanti al notaio Alberto Buldini è stata costituita la Cremonini srl di cui il cantante ha il 75% mentre il 25% è della mamma Carla.

La società ha per oggetto «il management artistico in genere, il merchandising di prodotti contrassegnati con l’effigie degli artisti, la gestione di diritti editoriali in ambito musicale, la realizzazione di master di prodotti audiovisivi e di pubblici spettacoli e la consulenza e gestione dei social».

Cremonini dal 2004 è poi socio al 49% di Mille Galassie il cui 51% è di Walter Mameli, il suo produttore a cui è legato dai tempi dei «Lunapop»: la società di produzione ha sofferto la pandemia perché ha chiuso il 2020 con ricavi per soli 114mila euro dal milione dell’anno prima. Il cantante ha poi il 25% del ristorante bolognese Amici Miei il cui 75% è di Luca Piha di cui Cremonini ha scritto nel suo libro «Le ali sotto i piedi».

