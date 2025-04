La fermezza non è mai abuso. È tutela

Roberto Arditti 13 aprile 2025 a

Chi si indigna per l’uso delle manette nei trasferimenti dei migranti irregolari verso i centri in Albania vive in un mondo parallelo, una sorta di paradiso terrestre dove l’ordine pubblico è garantito dallo Spirito Santo e la legalità cresce come l’erba nei campi. Ma quel mondo, semplicemente, non esiste. Non in Italia, non in Europa, non nel 2025. Persino Bruxelles sta cambiando passo: il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo non prevede porti aperti o accoglienza illimitata, ma meccanismi di selezione, trattenimento e - soprattutto - rimpatrio. La realtà sta avendo la meglio sulla propaganda. E l’Italia non è più l’unico Paese che cerca soluzioni eccezionali a problemi eccezionali. Quindi, la decisione del governo - attuata con determinazione dal ministro Piantedosi - di trasferire soggetti già destinatari di provvedimenti di trattenimento con l’uso delle fascette di sicurezza, è pienamente legittima. Non si tratta di criminalizzazione, ma di prevenzione. Non è una prova di forza, è una garanzia di ordine, persino a tutela delle stesse persone oggetto del provvedimento, perché, lo capisce anche un bambino, in questo modo vengono dissuase dall’opporre resistenza, atteggiamento che imporrebbe alle forze dell’ordine reazione adeguata. Eppure, le proteste sono state immediate. Cecilia Strada ha parlato di umiliazione, evocando immagini da tragedia civile. Ma la realtà è molto diversa: le fascette non sono una pena, sono uno strumento operativo. Si applicano a chi ha già rifiutato l’identificazione, ha opposto resistenza, si trova in stato di trattenimento amministrativo. In qualsiasi Stato di diritto, ciò giustifica misure proporzionate per garantire la sicurezza di tutti - inclusi gli agenti. Il protocollo con l’Albania è innovativo proprio perché mette in campo, per la prima volta, una soluzione concreta fuori dai confini italiani, ma sotto controllo italiano. Non è una concessione alla propaganda, è un laboratorio per gestire i flussi con regole certe. E regole certe richiedono anche strumenti concreti. Non è populismo, è responsabilità. E non è nemmeno un unicum. La linea dura in materia migratoria è uno degli aspetti più condivisi - e trasversalmente approvati - dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti. Il principio è sempre lo stesso: chi entra illegalmente, va fermato. Chi non collabora, va contenuto. Senza ipocrisie, senza complessi. E con il sostegno di un’opinione pubblica che, al netto delle posizioni ideologiche, chiede semplicemente sicurezza e ordine. Chi oggi si scandalizza dovrebbe spiegare cosa farebbe in alternativa. Rinunciare al contenimento? Lasciare liberi soggetti senza identità e senza documenti? Lo Stato non può arretrare. E se la fermezza è esercitata nel quadro della legalità, allora non è mai abuso: è tutela.