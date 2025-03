IoStoConRomano fa flop e sui social diventa un meme

Domenico Giordano 26 marzo 2025 a

a

a

#IoStoConRomano è l’hashtag postato da Enrico Letta nella foto che lo ritrae con Romano Prodi pubblicata sull’account X alle ore 11.15 di domenica 23 marzo. Un selfie condiviso non solo per esprimere vicinanza e supporto all’ex premier, nella polemica innescata dalle sue inappropriate risposte alla giornalista Lavinia Orefici, ma che probabilmente era stato pensato anche per farlo diventare in poco tempo un trending topic identitario, in particolare per quelle bolle cognitive più a sinistra e in cerca costante di nuovi paladini anti-Meloni. Solo che a differenza dell’ordine impartito alle truppe dal generale Massimo Decimo Meridio, «al mio segnale scatenate l’inferno», l’hashtag lettiano è riuscito nell’impresa di ringalluzzire poco più di un centinaio di utilizzi. Una carestia social più che una tempesta. Insomma, i 119 replicanti che nei loro post hanno poi ripetuto l’hashtag rappresentano una pattuglia sparuta, meno di una legione romana, composta da cinquemila fanti e trecento cavalieri. Quindi, altro che hype o polarizzazione a sostengo di Prodi, al più potremmo definirlo un ghost-trending. Così, nelle intenzioni dell’autore il sasso scagliato per smuovere le acque di un lago è finito in una piccola bacinella d’acqua. Fatte le debite proporzioni, per provare a dare una dimensione concreta del topolino partorito da Letta è sufficiente scorrere i numeri delle tendenze che in questi giorni hanno infiammato la piattaforma. L’hashtag #GrandeFratello ha incassato oltre 245 mila utilizzi, #GermaniaItalia invece ne ha collezionati poco meno di 2.300 e, per completare il confronto, #PapaFrancesco si è fermato a 1.690 utilizzi. Insomma, tutti numeri molto più consistenti di quelli ottenuti dalla sterile chiamata alle armi postata da Enrico Letta, che evidentemente non ha tanta fortuna quando si cimenta o ha a che fare con queste etichette digitali. Chi tra noi ancora oggi non ricorda, nonostante siano trascorsi ben undici anni dal suo varo, il celeberrimo hashtag #enricostaisereno, lanciato dall’allora segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a gennaio del 2014, per tranquillizzare l’allora premier che sentiva il logoramento politico del suo partito. In poco tempo quell’hashtag divenne virale e per diversi giorni continuò a popolare la classifica dei trending topic italiani. Diversamente, è andata molto meno bene a Enrico Letta considerato che in rete e su X il suo #IoStoConRomano ha alimentato tutta una serie di post-meme che prendono in giro la coppia degli ex presidenti del Consiglio. C’è il post con Prodi che abbraccia un water, quella posticcia con Marco Rizzo, attuale segretario di Democrazia Sovrana Popolare e celebrity emergente delle piattaforme, o quella che riprende una foto di Prodi che nel 1999 dichiarava: «con l’euro lavoreremo un giorno in meno, guadagnando come se lavorassimo in giorno in più».