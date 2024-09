Sangiuliano, l'editoriale di Cerno: e ora fate dimettere le dottoresse (e dottori) Boccia

Tommaso Cerno 07 settembre 2024 a

Adesso che si è dimesso Sangiuliano, politica e giornali si sono scagliati su di lui, che è vittima del vizietto più vecchio del mondo e di se stesso, adesso che abbiamo riempito il web di meme, l’abbiamo sputtanato a destra e a manca, l’abbiamo dipinto come il problema più grande di questo sbilenco Paese, per favore liberateci da Maria Rosaria Boccia et similia. Perché lo sanno anche i muri che sesso e potere generano enormi esplosioni, che fanno vittime, ma qui siamo difronte a una professionista del Palazzo, armata di tecnologia, faccia tosta, buone amicizie, capace cioè di trasformare uno scivolone istituzionale grave in qualcosa di inedito: il golpe rosa, se non premeditato, costruito giorno dopo giorno con una trama che ha aggiunto alla coppia più famosa d’Italia molti altri sodali di cui nessuno si è accorto, o peggio che ormai occupano i retrobottega di Ministeri e Palazzi della politica. Una signora, pardon dottoressa, che bazzica onorevoli e ministri, portaborse e autisti da due legislature, ritratta in miriadi di fotografie, capace di inventarsi ruoli inesistenti e curriculum di fantasia, se resta libera di circolare e infatuare è perché conviene a qualcuno. E la prova di questo è che adesso che il ministro si chiama Alessandro Giuli e che Gennaro Sangiuliano se ne ritorna a casa dalla moglie a rimettere insieme i pezzi di una vita sconquassata in poche settimane dal gran casino in cui si è cacciato, la dottoressa Boccia continuerà a parlare. A usare paroloni come «ricatto» senza uno straccio di prova, a insinuare di conoscere informazioni e conservare audio che possono far tremare un millenario Paese come il nostro. Senza che questo ponga un problema a nessuno.

Perché il problema è Sangiuliano, anzi è Giorgia Meloni, contro il cui governo tutto si può fare. Come un anestetico la prassi repubblicana si è ripresa la scena ieri sera. Dopo una notte insonne, durante la quale i tre leader della maggioranza hanno deciso insieme il da farsi. In un vertice durato fino a tarda ora, che aveva un lungo ordine del giorno ma un unico vero argomento: che facciamo con Sangiuliano. E quando è stato deciso ciò che ieri tutti abbiamo visto, quando il premier non è volato a Verona e sono cambiati i titoloni dei siti, arrivate le dimissioni, i ringraziamenti ufficiali, le belle parole, i giuramenti (a camere spente) nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ci siamo ritrovati in un’Italia con un altro ministro, un flirt estivo in meno ma lo stesso gigantesco problema. Chi sono le dottoressa (o i dottor) Boccia che riempiono i corridoi dei Palazzi? O meglio, quando la storia fra i due è diventata anche la storia di altri? E quell’affaire misto pubblico-privato che Sangiuliano ha cercato di fermare in quel tiramolla sul decreto di nomina che tutti ormai conosciamo è finito su altre scrivanie?

Perché da quel momento la dottoressa Boccia ha seguito una trama perfetta, scritta da mani esperte, che non hanno inventato nulla ma hanno trasformato un gran pasticcio in una specie di golpe rosa fatto di post mirati, di messaggi mafiosi, di insinuazioni rivolte al governo, di sponde giornalistiche e politiche in una trama degna di una serie tv americana. Con un paio di coincidenze di troppo, che arrivano fino alla coppia ministeriale di due funzionari, come racconta oggi Il Tempo, di nomina grillina, sposati e felici, che guarda caso sono anche i protagonisti prima della famosa telefonata dei comici russi a Palazzo Chigi passata incautamente al premier Giorgia Meloni garantendone l’autenticità e adesso del passaggio di carte più delicato di questa vicenda, quello che non riguarda un passaggio in auto blu fino a Termini (benché inopportuno) o chi ha pagato la cena al Festival tal dei tali, ma proprio i documenti ministeriali sul G7 che la dottoressa Boccia si è trovata in mano e che non sarebbero arrivati per caso fino a lei. Insomma, che la genesi dell’affaire Boccia-Sangiuliano è la più classica delle storie all’italiana lo sappiamo bene, ce lo ricordano Eduardo e De Andrè, Dante e Manzoni. Ma quel che ci ricordano le inchieste, i porti delle nebbie, i misteri irrisolti di questo Paese è che anche il suo finale è molto italiano, in senso differente. Quell’Italia dove dietro la politica e i suoi errori c’è sempre una manina pronta ad avere la carta giusta da consegnare all’uomo giusto al momento giusto.