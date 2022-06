Referendum giustizia, ogni sì nell'urna invita a proseguire la battaglia

Benedetta Frucci 13 giugno 2022 a

Non augurerò mai agli italiani che hanno scelto di disertare le urne di vedere la loro giovane figlia distrutta nel vedere le persone a cui voleva bene finire nel tritacarne dell’ingiustizia da innocenti.

Non augurerò neppure mai che soffrano un decimo del dolore che provano le vittime della giustizia politicizzata o della cattiva giustizia tout court.

Ma se avessero avuto una vaga idea di cosa si prova nel vedere speranze, progetti e sogni infranti dalle manie ideologiche di un pm, di essere sottoposti alla gogna mediatica da innocenti o peggio rinchiusi dietro le sbarre fra topi, sporcizia e violenza, privati della propria libertà, sono certa che avrebbero scelto di partecipare al voto.

Flop affluenza (sotto il 20%), il referendum fallisce. La Lega si scaglia contro la censura: "Vergognosa"

Il problema, quando si parla di giustizia, è che in fondo nella testa degli italiani c’è quella vocina davighiana che sussurra “male non fare, paura non avere”. Quel pensiero più o meno laterale che fa credere che un innocente non ha nulla da temere, mentre chi viene indagato, forse, qualcosa di sbagliato lo avrà fatto. Ma allo stesso tempo, quando le persone si informano, quando si superano i tecnicismi e si mettono davanti alle storie di persone che l’ingiustizia l’hanno subita, la musica cambia. E lo si vede anche dalla scarsa fiducia che gli italiani hanno nella magistratura.

Condannati all'ingiustizia: gli italiani disertano le urne e il referendum fallisce

Allora il nodo del mancato raggiungimento del quorum non sta affatto nel disimpegno degli italiani o, peggio, nell’accettazione dello status quo, ma sta nel silenzio complice che è calato sui quesiti referendari. Un silenzio che ci si aspettava e con cui ogni garantista di questo Paese aveva già fatto i conti.

Occorre chiedersi ora che lezione trarre da questo appuntamento referendario, fallito anche perché non accompagnato da quesiti più coinvolgenti, come quello sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla cannabis, sull’eutanasia. È la fine della battaglia per una giustizia giusta? Affatto. È invece un inizio. Quei sì sono i voti di quei cittadini consapevoli da cui ripartire per riformare la giustizia. Ogni sì, è una lama conficcata nel sistema di potere delle correnti.

Si prenda ad esempio la battaglia del mondo LGBT. Se negli anni ‘70 il movimento gay avesse proposto un referendum sulle unioni civili, avrebbe perso miseramente. Nel 2015 invece, sono state approvate dal parlamento. E così è stato per gli afro-americani o per i diritti delle donne.

Il motivo è che quei mondi, anche quando minoritari, non si sono mai arresi. Lo stesso deve fare il mondo garantista: compattarsi e continuare a combattere, con ogni mezzo, per informare le persone e soprattutto premere sul legislatore affinché, finalmente, la frase “la legge è uguale per tutti” non sia solo una scritta nelle aule di un tribunale, affinché lo strapotere delle correnti cessi, affinché vadano avanti nella loro carriera i bravi magistrati, non quelli legati al potentato di turno, affinché i pm e i giudici che sbagliano paghino, davvero, così come accade a qualunque cittadino.



