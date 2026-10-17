Real, Mourinho a gamba tesa sul presidente della Liga: “Paragone col nazismo? Perdonabile solo se è un caso clinico”

Cos'è successo

Dopo che il presidente della Liga, Javier Tebas, ha paragonato i metodi comunicativi del canale tv del Real Madrid a quella dei nazisti, la società dei Blancos ha chiesto le sue dimissioni.

“Le parole di Tebas? Sapete già cosa ne penso - ha commentato José Mourinho, allenatore del Real, alla vigilia del match col Siviglia - È entrato in un campo che è perdonabile solo se è un caso clinico”.

Di fronte all’evidente disagio provocato, però, Tebas non molla e anzi rilancia. L’arrampicata parte dalle tecniche di propaganda di Goebbels studiate e insegnate nelle facoltà di giornalismo e comunicazione. Una giustificazione comunque inopportuna, rispetto la portata del paragone.