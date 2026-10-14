all’olimpico

Champions, Roma dal sogno dall’incubo: rimonta choc del Real di Mourinho

di Paolo Dani
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Roma dal sogno all’incubo. Una clamorosa rimonta del Real Madrid vale per i blancos il successo all’Olimpico dopo essersi trovati sotto per 3-1. Risultato finale 3-4 per la squadra dell’ex Mourinho.

La partita

Meglio i giallorossi nella prima frazione: al 20′ De Roon trova il vantaggio con una botta da fuori deviata alle spalle di Courtois. Proprio mentre i giallorossi sembrano nelle condizioni di controllare il match, il Real non perdona la prima sbavatura difensiva: al 25′ Hermoso esce male mettendo Mbappè nelle condizioni di battere da fuori. Sul tiro del francese è decisivo lo sfortunato tocco di Mancini che manda fuori tempo Gollini.

La Roma continua a spingere con l’olandese scatenato che al 57′ segna la sua prima doppietta in Champions con la Lupa. Assist perfetto di Soule che mette l’ex Aston Villa da solo davanti a Courtois. Palla nel sacco e qualche istante di trepidazione sugli spalti, visto che l’arbitro in un primo momento annulla per fuori gioco. Ma la posizione è regolare.

Dal 3-1 al 4-3

Nel finale il Real si trasforma anche grazie ai cambi operati da José Mourinho. Succede tutto in sette minuti con tre disattenzioni su calcio d’angolo: all’83′ Espi accorcia le distanze su una ribattuta, mentre all’85 Endrik batte a rete, ancora sugli sviluppi di un corner. Al 90′ il gol dell’ex di Rudiger su assist, sempre su corner, di Guler. Per la Roma è la prima sconfitta stagionale considerando campionato e coppa

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