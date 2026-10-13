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Quarta Repubblica, Capezzone smaschera la sinistra: “Altro che leader, ecco cosa siete...”

di Rosa Scognamiglio
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“Voi non siete leader, ma follower”. Lo ha detto il direttore del Tempo Daniele Capezzone nel corso di un intervento a Quarta Repubblica, il programma di attualità e approfondimento condotto da Nicola Porro su Retequattro. Durante la puntata di ieri sera è stato trasmesso un nuovo servizio dell’inchiesta, realizzata dal giornalista Claudio Rinaldi, sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico e delle vecchie sedi di partito in alcune città amministrate dal Partito Democratico. “Due settimane fa, mi ero permesso di chiedere quale fosse la differenza tra PD e AVS. Questa sera la risposta ce l’abbiamo: ormai il Pd è come AVS. - ha osservato Capezzone - A Milano trent’anni di occupazione illegale del Leoncavallo e ora un accordo di 18 anni di concessione a un’associazione che si chiama mutuo soccorso per il centro sociale Lambretta. A Torino il sindaco Lo Russo aveva immaginato un patto di collaborazione con Askatasuna, ma poi hanno assaltato la sede de La Stampa e cercato di martellare i poliziotti. A Roma c’è Spintime, occupata da 13 anni. Il Comune vuole comprare l’immobile per poi darlo agli occupanti. Non è più un’eccezione, è una regola. Questo è oggi il ‘metodo PD’”.

“Pagate le bollette e gli affitti”

Ospite del programma c’era l’onorevole Paola De Micheli, alla quale Capezzone ha replicato con una serie di osservazioni. “Qui stiamo parlando dei centri sociali o che occupano gli immobili o che se li vedono regalati in tutta Italia, spesso commettendo illegalità, violenze e contrasto alla polizia”, ha sottolineato il direttore de Il Tempo. Poi ha proseguito: “Fate una colletta e pagate l’affitto. Pagare le bollette non è mica fascista? Non vi ‘sporca’ il curriculum. Rimanete bravi comunisti anche con il tailleur buono, pure pagando l’affitto. Le è chiaro quello che sta succedendo in Francia? Qui c’è qualcuno che soffia sul fuoco”. “Quei luoghi - ha detto riferendosi agli immobili occupati dai centri sociali - sono le piattaforme logistiche di chi vuole un autunno caldo, rovente e scontri con la polizia e i carabinieri. Non devo ricordarle io quello che è successo a Bologna, con gli assalti alla polizia. Voi che fate, che vi candidate a guidare il Paese, vi girate dall’altra parte?”. Infine, ha concluso Capezzone: “Voi non siete leader, ma follower. Voi inseguite il peggio. Pensate di essere voi a cavalcare la tigre, ma è la tigre che guida”.

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