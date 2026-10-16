Latina capitale mondiale del circo, 27 anni di emozioni

International Circus Festival of Italy

Latina torna a essere la capitale mondiale dell’arte circense. Da oggi, giovedì 15, fino a lunedì 19 ottobre, i riflettori si accendono sulla 27ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale. Cinque giornate di spettacolo, quattro di competizione e il gran finale di lunedì con il Gala delle Stelle e la proclamazione dei vincitori.Sotto il grande chapiteau di via Rossetti si sfideranno 23 numeri in rappresentanza di 14 Paesi, in una straordinaria parata di talenti, acrobazie mozzafiato, comicità e virtuosismi. Una manifestazione che, grazie alla famiglia Montico, ha saputo trasformare Latina in un punto di riferimento per impresari, direttori artistici e talent scout dei più importanti circhi del mondo.Il Festival rappresenta soprattutto una preziosa rampa di lancio per le nuove generazioni. L’Italia sta infatti assumendo un ruolo sempre più importante nella valorizzazione dei talenti circensi internazionali. Per alcuni artisti queste manifestazioni costituiscono la prima occasione di esibirsi nel nostro Paese, prima di conquistare altri prestigiosi festival e, per i più meritevoli, ambire al traguardo più prestigioso: il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.A sintetizzare lo spirito della manifestazione è Fabio Montico, anima e direttore generale del Festival: «Il coraggio non ha nazionalità, la grazia non ha passaporto, l’applauso è lo stesso in ogni lingua». Una frase che racchiude la filosofia di un evento capace di abbattere le frontiere attraverso il linguaggio universale dello spettacolo. Per Montico il Festival non è soltanto una competizione, ma una grande famiglia internazionale, nella quale ogni artista porta in pista anni di sacrifici, speranze e sogni. Un patrimonio umano che va ben oltre la conquista di un premio e che contribuisce a costruire il futuro del circo.Il cartellone promette emozioni forti. Dal Cile arrivano i quindici acrobati dei Flying Gonzalez, protagonisti di uno spettacolare trapezio volante triplo, mentre dalla Colombia la Celis Family sfiderà l’equilibrio sul filo alto a otto metri d’altezza. Dalla Cina giunge la Sheyang County Acrobatic Troupe Jiangsu con le sue straordinarie verticali acrobatiche. Attesa anche l’esibizione dell’americano Alex Magala, celebre per i suoi rischiosissimi numeri con le spade, e quella del brasiliano Weddington Silva, capace di camminare a testa in giù sospeso nel vuoto.Non mancheranno la grazia del trapezio francese di Alizé Poitreau, le spettacolari evoluzioni degli Sky Skaters, che portano il pattinaggio nell’aria, e il talento italiano di Maverik Niemen, protagonista di difficilissimi equilibri al rola bola. Spazio anche agli animali con Enis Dell’Acqua, ai cavalli in libertà e alla comicità internazionale dei messicani Paquin Jr & Angelo e dell’ungherese Mikhail Ermakov con i suoi cani.Ospite d’onore il celeberrimo clown italiano Jimmy Folco, autentica leggenda della pista, che festeggerà a Latina cinquant’anni di carriera. Un artista applaudito nei più importanti circhi internazionali, dal Circo Moira Orfei al Circus Krone, fino al Cirque d’Hiver Bouglione di Parigi.A giudicare le attrazioni saranno tre giurie: quella Tecnica Internazionale, composta da 23 autorevoli professionisti provenienti da 18 Paesi, la Giuria della Critica, formata da giornalisti e specialisti del settore, e la Giuria Popolare, che consentirà agli spettatori di votare il proprio numero preferito.La competizione si articolerà in due spettacoli differenti, A e B, entrambi di altissimo livello artistico. Si comincia questa sera alle 21, per proseguire venerdì, sabato e domenica con le successive esibizioni. Lunedì 19 ottobre, alle 20.30, l’attesissima serata di Gala, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.Il Festival, prodotto dall’Associazione Culturale Giulio Montico con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno delle istituzioni, offrirà anche mostre, incontri culturali e il tradizionale Caffè letterario. Un appuntamento che va oltre lo spettacolo e restituisce al circo la sua dimensione di patrimonio artistico e culturale.Ventisette edizioni di storia, passione e grandi emozioni che confermano Latina come una delle più importanti vetrine mondiali del circo, dove i sogni dei giovani artisti possono trasformarsi in straordinarie carriere internazionali.