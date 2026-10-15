Ascolti tv, Tale e Quale Show contro Il Volo: chi ha vinto

Gli ascolti del mercoledì televisivo registrano un sostanziale equilibrio ai vertici del prime time. Su Rai1 Tale e Quale Show ha raccolto 2.498.000 spettatori, con uno share del 17.9%; su Canale5 Il Volo – Uno per Tutti ha ottenuto 2.073.000 spettatori e il 17.7%. Distanziate le altre emittenti: Rai3, con Chi l’ha Visto?, ha totalizzato 1.083.000 spettatori (7.2%); La7, con Una Giornata Particolare, 987.000 (6.2%); Tv8, con la partita di Champions League Manchester City-PSG, 962.000 (5.3%). Su Italia1 Black Adam ha registrato 755.000 spettatori (4.9%), mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca si è attestata a 502.000 (4.2%). Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ha riscosso 554.000 spettatori (3.7%), con 261.000 (3.6%) nella parte conclusiva, dopo un’anteprima da 587.000 (3%). Su Rai2, infine, dopo la presentazione (244.000 – 1.3%), Patù – La Passione delle Idee ha interessato 135.000 spettatori, pari all’1.2%.

Nella fascia dell’access prime time prevale ancora Rai1, dove Affari Tuoi ha raggiunto 4.442.000 spettatori (22.6%), preceduto da Cinque Minuti con 3.691.000 (19.3%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.136.000 spettatori (21.1%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.730.000 (19.3%). Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.664.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha registrato 1.586.000 spettatori (8%) e Il Cavallo e la Torre 1.120.000 (5.8%). Su Rete4 4 di Sera ha conseguito 1.036.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 718.000 (3.7%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.003.000 spettatori (5.1%); sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 681.000 (3.5%); su Rai2 Tg2 Post 351.000 (1.8%).