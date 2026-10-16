Ascolti tv: Doc impera in prima serata, bene Le Iene

Ascolti tv

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono Rai1 senza rivali in prima serata: Doc – Nelle Tue Mani 4 trascina davanti al video 4.002.000 spettatori e si prende un bel 25.1% dio share. Molto più indietro Canale5, dove Tutto per la mia Famiglia si accontenta di 1.618.000 spettatori e dell’11.0%. Su Italia1 Le Iene tengono banco con 893.000 spettatori (7.3%), un soffio avanti rispetto a Ore 14 Sera, su Rai2, che ne conta 928.000 con il 6.6%. Testa a testa tra La7 e Rete4: Piazzapulita arriva a 770.000 spettatori (5.7%), Dritto e Rovescio a 676.000 (5.6%). Serata in salita per Rai3, dove Arthur the King – Insieme ad ogni costo raccoglie 494.000 spettatori (2.7%). Chiudono Nove e Tv8: Buy it Now – Mai Più Senza si ferma a 304.000 spettatori (1.8%), mentre la partita di Europa League Benfica-Celtic ne porta a casa 306.000 (1.6%).

Nell’Access prime time, sfida a colpi di quiz tra Rai1 e Canale5. Affari Tuoi fa il pieno con 4.478.000 spettatori (22.5%), La Ruota della Fortuna replica con 4.147.000 (20.8%). Tra le due, Cinque Minuti (Rai1) sfiora i 3.781.000 spettatori (19.9%) e Gira La Ruota della Fortuna (Canale5) arriva a 3.405.000 (17.6%). Su La7 Otto e Mezzo tiene saldo il terzo posto con 1.756.000 spettatori (8.9%), davanti a Rai3, dove Un Posto al Sole appassiona 1.459.000 spettatori (7.4%) e Il Cavallo e la Torre ne raccoglie 1.217.000 (6.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 948.000 spettatori (4.9%), mentre Rete4 con 4 di Sera ne ottiene 945.000 (4.9%) nella prima parte e 760.000 (3.8%) nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 561.000 spettatori (2.8%), poco sopra TG2 Post, su Rai2, a 534.000 (2.7%). Chiude Tv8 con Europa League Live: 360.000 spettatori e l’1.9%.