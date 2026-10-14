Roma, svolta nella “banda della Minicar”. Individuati i responsabili, ecco chi sono

HANNO CONFESSATO

C’è una svolta sulla “banda della Minicar” che per più di una settimana ha terrorizzato il quartiere Monteverde a Roma. I Carabinieri della Compagnia San Pietro e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato e denunciato due minorenni — un sedicenne e un diciassettenne — ritenuti responsabili dei continui raid a bordo della vettura. In uno di questi è rimasto gravemente ferito l’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I giovani, uno residente a Monteverde (il conducente del mezzo) e l’altro di Testaccio, sono stati ascoltati nella notte e hanno ammesso i fatti davanti agli inquirenti. I due avevano già piccole segnalazioni per furti. Decisive sono state le segnalazioni di alcuni testimoni che hanno notificato la presenza di luci, adesivi e una fascia rossa sul cofano dell’auto.

Nel corso delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Ambrogio Cassiani, le forze dell’ordine hanno sequestrato la Minicar corrispondente per caratteristiche a quello segnalato. Il fascicolo d’inchiesta, aperto inizialmente a Piazzale Clodio con l’ipotesi di reato di tentato omicidio, passa per competenza alla Procura per i Minorenni.