Meloni smaschera l’ipocrisia Pd sulle donne: “Misogini”

La replica al dem Provenzano: “Trump non mi vezzeggiava? Non sono arrivata qui con carezze e moine”

Durante le repliche alla Camera in vista del Consiglio europeo la premier Giorgia Meloni risponde a un’insinuazione targata Pd che la fa andare su tutto le furie: “Provenzano, che cosa intendete quando dite che non sono andata a un vertice perché Trump non mi vezzeggiava? Vezzeggiare vuol dire trattare qualcuno con carezze e moine, come lo devo interpretare? Io faccio politica da 35 anni e non sono arrivata qui con carezze e moine, ci sono arrivata con le mie idee, dimostrando di valere e con il consenso dei cittadini”, afferma la presidente del Consiglio rispondendo al dem Giuseppe Provenzano.

Meloni critica il maschilismo strisciante mascherato da buone intenzioni. “Lei non utilizzerebbe questo tono con un collega maschio, mi pare il caso che cominciamo a fare i conti con una certa misoginia che ha impedito alla sinistra in Italia di consentire alle donne di arrivare dove meritavano”, contrattacca Meloni smascherano certe ipocrisie del dibattito pubblico.