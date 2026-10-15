Bilancio

Manovra 2027 da 23,5 miliardi, il governo mette al centro famiglie e imprese

di Redazione web
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La prossima legge di bilancio, dall’elaborazione delle tavole sull’impatto delle misure contenute nel Documento Programmatico di Bilancio, potrebbe valere circa 23,5 miliardi per il 2027. L’impatto complessivo è stimato allo 0,54% del Pil per il prossimo anno.

Tra gli impieghi sono previsti impieghi fiscali per poco più di 2 miliardi nel 2027, politiche per la famiglia per 4,8 miliardi e sostegni alle imprese per oltre 3 miliardi. Tra le coperture sono previste risorse per circa 5 miliardi per il 2027 dal settore finanziario, per quasi 700 milioni dai giochi e per 1,1 miliardi dal taglio alla spesa dei ministeri.

“La manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029 interviene in uno scenario internazionale segnato dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalle loro ripercussioni sui prezzi, in particolare quelli energetici, sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo”. E’ quanto si legge nel Documento Programmatico di Bilancio 2027.

“In tale contesto, e in coerenza con gli indirizzi approvati dal Parlamento in occasione dell’esame del Dpfp e della Relazione adottata, il Governo - prosegue il Dpb - pone al centro della politica di bilancio la tutela del potere di acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché il sostegno alle imprese e gli investimenti”. Stando alle percentuali della tabella sull’impatto stimato delle misure della prossima Manovra, alle Politiche per la famiglia e spesa sociale è destinato lo 0,21% del Pil, circa 4,7 miliardi, alla Difesa lo 0,19%, dunque 4,3 miliardi, per il Sostegno alle imprese lo 0,14%, circa 3,1 miliardi, per le Infrastrutture lo 0,13%, 2,9 miliardi, per la Sanità lo 0,10%, 2,2 miliardi, e per le Misure fiscali lo 0,09%, 2 miliardi circa.

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