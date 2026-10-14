Fisco, l’apertura di Meloni: più che favorevole a estensione dell’Irpef al 33%

La premier alla Camera: “Molto dipende dalle risorse a disposizione” nella Manovra

Numerosi e rilevanti i temi toccati dalla premier Giorgia Meloni nell’Aula della Camera nelle repliche alla discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Tra questi un’apertura importante sul fisco. «Sono ovviamente più che favorevole all’estensione dell’aliquota al 33%», ha detto la presidente del Consiglio. «Sono tutte misure che secondo me vale la pena di approfondire, alcune le stiamo già approfondendo, perché siamo nei giorni in cui si discutono le misure della legge di bilancio. Molto dipende dalle risorse delle quali potremo disporre e quindi anche di quello di cui stiamo parlando in queste ore», ha concluso la premier.

Nel suo intervento, Meloni ha affrontato anche il tema delle energie rinnovabili, criticando le posizioni dei partiti di opposizione. «Ringrazio» Deidda, di Fratelli d’Italia, «per aver ricordato una delle tante ipocrisie alle quali assistiamo, cioè il fatto che noi abbiamo dei partiti dell’opposizione che quando veniamo qua ci accusano di non fare abbastanza sulle rinnovabili e poi quando tentiamo di fare di più sulle rinnovabili, governano delle regioni che ci bloccano la possibilità di fare di più sulle rinnovabili».

«Mi piacerebbe sapere quale sia la posizione del Pd e del Movimento 5 Stelle perché è quello che sperimentiamo ogni giorno», ha aggiunto la presidente del Consiglio, tornando sulle difficoltà legate all’attuazione delle politiche per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.