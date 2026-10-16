Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 16 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 16 ottobre 2026

Ariete

Luna cambia fase nel campo del successo, Capricorno, porta in evidenza gli affari e la vita professionale, in modo che mette alla prova le vostre capacità. Nel lavoro di gruppo si è particolarmente sensibili e reattivi all’atmosfera generale e, quindi, in grado di controllare tutti i rapporti. Due possibilità si presentano: conferma delle iniziative intraprese oppure necessità di rivedere o di annullare qualche progetto. Battaglie d’autunno in amore: primo round vinto da voi.

Toro

Lavoro, affari, successo, studio. Queste le voci che si sentono nel vostro cielo, oggi siete stimolati dalla potente Luna in Capricorno che diventerà primo quarto, fase che avrà un effetto meraviglioso anche sull’amore. Il matrimonio non è nella stagione ideale, ma non significa mancanza di affetto, diciamo che uno dei due è concentrato solo sulle questioni del mondo esterno. Gli uomini sono troppo sensibili e troppo gelosi, Venere invita alla cautela le donne del segno.

Gemelli

Luna: immaginazione, sensibilità, capacità di esprimersi creativamente. Pieni di iniziativa troverete il modo di capitalizzare i vostri talenti, ma ricordatevi che esiste anche una terza via se le prime due non portano al traguardo. È da tanto che vi frulla un’idea in testa, Urano sollecita l’intelligenza e Mercurio la bravura professionale, da oggi a lunedì sarete gratificati dalla fase primo quarto, fortunata. Anche in amore, riuscite a saltare sul treno un secondo prima della partenza.

Cancro

Siamo arrivati alla Luna in Capricorno, che diventerà tra oggi e domani primo quarto nel vostro settore del matrimonio e dei rapporti stretti, comprese le collaborazioni di lavoro e di affari. Rispetto alle altre fasi questa non è pericolosa per la stabilità coniugale, tutt’al più crea confusione in casa però aumenta il desiderio, spesso inizia nuovi amori, vedremo domani sera. Venere e Marte in amore, anche il sesso è un modo per uscire dalla noiosa routine quotidiana.

Leone

Due giorni sarete sotto il benefico influsso della che crescente Luna in Capricorno, vostro campo della salute e del lavoro. Il fisico va rinforzato con Marte nel vostro segno, l’attività e gli affari contano sulla protezione di Giove, visto che attualmente Mercurio fa il dispettoso e non manda in giro nemmeno le vostre missive d’amore. Ma da qui a sentirsi non amati, ce ne vuole, visto che altri pianeti garantiscono la felicità. Inevitabile però qualche tensione coniugale e con i soci.

Vergine

Nuovamente positiva la Luna, anzi molto di più, fortunata. Infatti cresce nel punto della fortuna e dell’amore, in Capricorno, domani diventa primo quarto. La fase più bella per le persone che sono alla ricerca di un nuovo o di un primo amore, porta gioia anche ai coniugi, ma solo se lo vogliono davvero. Certo che non basta la sola Luna positiva per trovare la persona giusta, ma voi avete anche la protezione di altri pianeti, che richiedono però qualcosa in cambio - tutto non si può avere.

Bilancia

Luna è passata in Capricorno, piuttosto pesante per la salute e nervosa per i rapporti con la famiglia. Il nostro invito alla prudenza, anche nella salute è dovuto pure al contrasto che nasce con Saturno e Nettuno in Ariete, collaborazioni e rapporti stretti. Preparatevi per un serio confronto con persone che per voi rappresentano l’autorità, se avete la passione della velocità questa volta vi dovete moderare. Rimandate impegni importanti, rilassatevi con qualche spettacolo.

Scorpione

La vita va avanti, così anche Marte non sarà a lungo in aspetto negativo, ma siete protetti da Venere nel segno e, oggi e domani, dalla fortunata Luna primo quarto in Capricorno. Entrambi creano una situazione favorevole per la carriera e affari, amicizie e incontri davvero originali durante un breve viaggio. Un amore mozzafiato per le persone sole, conferma l’importanza delle storie di fresca data, ravviva il matrimonio. Questo giorno è adrenalina pura.

Sagittario

Luna passa nel segno che vi segue, Capricorno rappresenta la vostra seconda casa zodiacale, quella che conserva e aumenta il patrimonio personale. In più ci sarà il primo quarto di Luna, fase che favorisce amori e affari. Questi influssi toccano anche il vostro campo del successo, Vergine, siete in grado di spostare le montagne. Quello che toccate con le vostre mani è destinato a crescere, ogni bacio dalle vostre labbra avrà un seguito. Mantenete buon umore.

Capricorno

Quando la Luna, nel suo mensile giro dello zodiaco, arriva nel vostro segno non scherza mai. Lascia sempre un’impronta nella vita sociale e nel mondo esterno, figuratevi quello che non riuscirà a realizzare grazie al primo quarto, fase portafortuna per l’amore e per le iniziative nel mondo esterno. Certo, anche voi risentite della crisi, avete problemi con le istituzioni. Ma rispetto agli altri siete sempre un gradino sopra. Scendete di un gradino in amore, sarete felici.

Acquario

Novità. Dopo il primo quarto in Capricorno, Luna sarà lunedì da voi, ancora appassionata vi seguirà fino all’inizio dello Scorpione. Approfittate di questa circostanza sin da oggi, vedete cosa potete migliorare nel lavoro e quali affari potrebbero scattare da un incontro, una conoscenza, un’amicizia. Viviamo in un’epoca dove le relazioni sociali sono essenziali per arrivare e voi sapete conquistare la gente. Amore ogni attimo più intenso, compresa la gelosia.

Pesci

Non meravigliatevi se le nostre previsioni in apparenza saltano da un argomento all’altro, viviamo un momento astrale di eccezionale variabilità, le cose intorno a noi cambiano come cambia la Luna. Eccola, oggi cambia a vostro favore, in Capricorno diventa primo quarto, fase che porta fortuna a voi, in affari e amore. Questo vostro cielo del weekend non è affatto autunnale, ma è come un giardino all’italiana: fiori, colori, profumi. Lasciatevi conquistare.