Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 15 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 ottobre 2026

Ariete

Qualcuno, lontano, ancora ricorda le vostre mani; qualcuno, vicino, vuole cambiarvi. Restate come siete, fedeli ai vostri princìpi anche nella attività oggi in fioritura. Nuove aperture in affari, Mercurio continua il suo lungo e creativo transito nel segno del vostro cambiamento, Scorpione, annuncia novità importanti e decisive nella nuova stagione. Finanze in sensibile rialzo, Giove ottimo per le operazioni bancarie, transita in Leone, segno d’oro, compratevi un lingotto.

Toro

Faticate un po’ ad essere in armonia con la persona amata, il dialogo non è facile ma la Luna si avvicina al Capricorno e renderà più vivace il weekend e più vivo il trasporto passionale. Persone sole: non dovete scambiare un’attrazione per un grande amore. Venere sa che avete tanti motivi per essere nervosi anche nel rapporto di lavoro, dove è necessaria misura, diplomazia, profondità. Possibilità di arrivare a un compromesso utile. Le imprudenze saranno punite nella salute.

Gemelli

Non siete giudicati solo per il vostro valore, ma anche per simpatia che certe persone nutrono per voi. Guarda caso, si tratta quasi sempre di persone con una alta posizione nel mondo del lavoro e degli affari. Luna però è ingannevole ancora oggi, guardatevi intorno, scoprirete il nemico. Verrà il momento di alzare voce anche con qualche parente, ma non oggi. Mercurio consiglia visita specialistica, transita infatti in aspetto ideale per le cure mediche, medicinali.

Cancro

Se avete messo su qualche etto di troppo, per colpa di Giove, dovete moderarvi nella alimentazione. Questo pianeta della fortuna incide invece splendidamente sulla vita domestica e materiale, insieme alla Luna prepara una clamorosa riscossa materiale. Anche Mercurio è magnifico, molto dipende però da come sono stati impostati i lavori il mese scorso. Parlate con i collaboratori prima di domani. Avete bisogno di eventi ed emozioni eccezionali, anche in amore.

Leone

Come una cattedrale illuminata dal Sole, così è illuminato il vostro segno, anche se non sono accese proprio tutte le luci. Per esempio, Mercurio e Venere. Accendete voi, con la vostra intelligenza, slancio, impegno e anche con l’amore che è oggi riscaldato dalla Luna bellissima in Sagittario, domani invece sarà operativa nel campo pratico. Troppe discussioni in casa, nel matrimonio, le relazioni libere sono più leggere. Se volete vivere sereni, non dovete dire tutto.

Vergine

Qualche punto debole della salute è toccato dalla Luna in Sagittario, ma esaurisce la prossima notte: disturbi lombari e vie respiratorie. Questa Luna agita la famiglia, voi non riuscite a nascondere nulla, quindi è meglio parlare direttamente anche nel lavoro. Ci sono però tante notizie, proposte, occasioni, incontri…non avrà un compito facile chi pensa di sottomettervi. Rivedete e rinnovate le collaborazioni. Venere propizia attrazioni nuove, magiche, durante i viaggi.

Bilancia

È sempre possibile ricominciare ad amare, in qualsiasi stagione e in tutte le età, ma questo è un periodo speciale per l’amore, non perdete le magnifiche opportunità che portano Giove e Marte, Plutone in particolare accompagna in un viaggio alla scoperta dei sensi più profondi, forse mai vissuti. Il vostro delicato corpo già sente il disturbo della Luna di domani, che richiederà attenzione anche in famiglia. Soldi: anche a voi consigliamo investimenti in oro.

Scorpione

Un nuovo amore o un nuovo legame che vuole diventare ufficiale nasce sulle basi di una Venere passionale, attenti agli incontri da oggi fino a domenica sera, nascerà una fase lunare che sembrerà fatta per voi. Mercurio nel vostro segno inizia il moto retrogrado, significa che dovete rivedere le iniziative impostate nel lavoro e in famiglia. Consideriamo un atteggiamento più soft nel trattare con gli altri, scoprite le vostre carte all’ultimo momento. Stanchezza fisica, sonno.

Sagittario

Invecchia con me, il bello deve ancora arrivare. Così dice Giove, splendido in Leone, a tutti i coniugi, ma soprattutto chi ha superato i cinquant’anni. Si aggiunge all’augurio un passionale Marte che vi renderà più giovani ed entusiasti anche di ripetere relazioni che non sono andate bene. Cambiamenti positivi nella professione e in casa, ma ancora più importanti sono i cambiamenti interiori, una forza che aiuta a ricostruire se è stato demolito qualcosa, nel lavoro.

Capricorno

“Nella vita un uomo è spesso considerato di buon senso solo perché non è un uomo di talento”. (H.Taylor) Voi siete pieni di talento e non vi manca certo buon senso, talvolta persino in maniera esagerata, forse la vita sarebbe più facile se il vostro atteggiamento fosse più leggero. Non dovete ascoltare né dare importanza a persone che non sanno cosa dicono. Questo mese le stelle hanno scelto voi, indirizzatevi verso obiettivo o persona che decidete di conquistare. Auguri.

Acquario

Grazie alla Luna in ottimo aspetto con Sole e Plutone nel vostro segno, c’è una buona funzione tra istinto e cerebralità sarete apprezzati da persone autorevoli. Cominciate a farvi avanti se dovete proporre un vostro progetto. Quando l’Acquario è in vena, significa che ha trovato… la vena giusta, non perdete questi ultimi giorni della Bilancia. Concentratevi sulle questioni scritte, specie se in relazione con le proprietà immobili. In amore volete conquistare con rabbia, pessima idea.

Pesci

Quando abbiamo la Luna in Sagittario, si presenta sempre qualche problema con le gambe, schiena, spalle… questi sono i punti caratteristici del segno. Figuriamoci come potete stare voi che siete famosi proprio per le vostre gambe, robuste da calciatore per gli uomini, delicate quelle della donna Pesci, che dovrebbe camminare sempre sul terreno solido. Tutto il resto del cielo appare a vostro favore, raccogliete le forze e le idee, attaccherete domani senza fare sconti.