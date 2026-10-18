Wizz Air Rome Half Marathon: ecco i vincitori

Tutte le strade portano a Roma. Ma solo quelle della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks te la fanno vivere da protagonista, senza traffico e a passo di corsa. Sensazioni uniche oggi per i 40mila iscritti, tre su quattro stranieri e per la metà donne, alla Mezza Maratona di Roma Capitale organizzata da RomaOstia e da RCS Sports & Events. Una magnifica ottobrata ha regalato una domenica indimenticabile ai runner che alle 8.00 hanno preso il via dalla dagli archi di viale di Porta Ardeatina, ma pure uno spettacolo altrettanto sorprendente alla Capitale, con un serpentone colorato, affannato e festoso di atleti ad accompagnare il risveglio della città. Al solito mozzafiato l’arrivo, in via degli Annibaldi con l’abbraccio del Colosseo. Oltre alla festa della 21,097 km più partecipata d’Italia, la gara. Kenya ed Etiopia si spartiscono il podio al maschile e al femminile della Wizz Air Half Marathon 2026. Vince per distacco e diventa il terzo re della Mezza Capitolina Filex Kibet (Kenya), con il tempo di 59.22, nuovo record della gara al maschile, un crono che conferma la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks come una competizione velocissima.

Tra le donne si impone Netsanet Desta (Etiopia) in 1h07.26. Migliori italiani al traguardo Ahmed Ouhda (1h02.31) tra gli uomini (11eseimo) e l’azzurra Giovanna Epis (1h11.43), quinta nella generale femminile. CLASSIFICA MASCHILE FILEX KIBET, Kenya, 59.22 ATAKLTI KIDANU SELEMON, Etiopia, 59.38 ELISHA KIPROP, Kenya, 1h00.13 CLASSIFICA FEMMINILE NETSANET DESTA, Etiopia, 1h07.26 REGINA WAMBUI NDUNGU, Kenya, 1h07.48 YALEMGET YAREGAL, Etiopia, 1h08.22