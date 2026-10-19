Sanità, Alessandro Morbi nominato nuovo segretario regionale della UGL Salute Lombardia

La UGL Salute annuncia la nomina di Alessandro Morbi a nuovo Segretario Regionale della UGL Salute Lombardia. Con una solida esperienza nel panorama sindacale e sanitario, maturata attraverso un costante impegno nelle relazioni industriali, nella tutela dei diritti dei lavoratori del comparto e nella gestione delle problematiche del territorio, Morbi ha già guidato con successo la Segreteria Provinciale della UGL Salute Bergamo, distinguendosi per vicinanza e pragmatismo al fianco degli operatori della sanità.

“Accolgo con grande soddisfazione e senso di responsabilità la nomina a Segretario Regionale UGL Salute Lombardia” le prime parole di Morbi dopo la nomina. “È un incarico che rappresenta per me non soltanto un importante riconoscimento – prosegue - ma soprattutto un impegno concreto nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata. Il mio obiettivo sarà rafforzare la presenza di UGL Salute sul territorio lombardo, promuovendo un sindacato autorevole, indipendente e vicino ai problemi reali dei lavoratori. Credo in un sindacalismo fatto di competenza, determinazione e risultati concreti, non di promesse. La tutela dei diritti, la valorizzazione delle professionalità e il miglioramento delle condizioni di lavoro saranno al centro della nostra azione quotidiana. Perché la credibilità di un’organizzazione sindacale si misura soprattutto attraverso ciò che riesce a ottenere per i lavoratori”.

“La nomina di Alessandro Morbi alla guida della Segreteria Regionale rappresenta un passaggio strategico per la nostra organizzazione”, dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano. “La Lombardia gioca infatti un ruolo centrale e nevralgico nel sistema sanitario nazionale, sia per le dimensioni del suo bacino d’utenza sia per le eccellenze e le sfide complesse che la caratterizzano. L’ottimo lavoro già svolto da Alessandro come Segretario Provinciale della UGL Salute Bergamo, unito alla sua profonda conoscenza delle dinamiche locali, dimostra che è la figura idonea per guidare la nostra Federazione in questa cruciale fase di sviluppo. Siamo certi che saprà dare un forte impulso all’azione sindacale su scala regionale, rafforzando la presenza della UGL Salute e ponendosi come punto di riferimento saldo per la tutela di tutti i lavoratori e le lavoratrici della sanità lombarda”.