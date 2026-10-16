Ha preso ufficialmente il via negli spazi del Wegil di Roma, la prima edizione di ‘In Lazio-be excellence. Lazio tourism market’, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione sui mercati nazionali e internazionali. L’iniziativa, in programma fino al 18 ottobre, mette al centro le cinque province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, attraverso un percorso che unisce incontri professionali, opportunità commerciali ed esperienze dirette alla scoperta delle identità e delle peculiarità del territorio. L’apertura ufficiale è stata accompagnata dal taglio del nastro, alla presenza di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, Elena Palazzo, assessore della Regione Lazio a Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Giuseppe Sacco, presidente di LazioCrea, e Manuela Cacciamani, amministratoredelegato e direttore generale di Cinecittà. Il cuore professionale della manifestazione sarà la giornata di sabato 17 ottobre, quando il Wegil ospiterà gli incontri B2B tra gli operatori turistici del Lazio e 50 buyer internazionali provenienti da 22 Paesi e quattro continenti. Sono previsti oltre 500 incontri professionali, finalizzati a favorire nuove collaborazioni commerciali, promuovere le destinazioni regionali e ampliare le opportunità di sviluppo dell’offerta turistica laziale sui mercati esteri. “Con In Lazio be excellence vogliamo portare il nostro territorio al centro dell’attenzione internazionale, valorizzando una ricchezza che va oltre Roma e che trova nelle cinque province un patrimonio di straordinaria ricchezza. Il nostro obiettivo è trasformare questa eccellenza in opportunità di sviluppo, lavoro e crescita per le comunità locali. Per farlo dobbiamo puntare sulla qualità dell’offerta, costruire nuove relazioni commerciali e far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi. Attraverso questa manifestazione mettiamo in rete i territori e gli operatori, perché il turismo sia sempre più un motore di sviluppo diffuso per tutto il Lazio”, ha dichiarato Elena Palazzo, assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport.