Sveglia che suona quando fuori è ancora buio, colazione veloce e nessuna voglia di rinunciare a sentirsi in ordine: la sequenza di gesti per pelle, capelli e make-up che sta tutta in dieci minuti, cronometro alla mano.

In autunno le mattine cambiano volto: la sveglia suona quando fuori è ancora buio, il letto sembra più accogliente del solito e il tempo per prepararsi si riduce a pochi, preziosi minuti. Proprio in questa stagione, però, pelle e capelli chiedono qualche attenzione in più, tra il primo freddo, l’umidità e i riscaldamenti che iniziano a farsi sentire. La buona notizia è che una beauty routine efficace non richiede necessariamente molto tempo: con i gesti adatti, eseguiti nell’ordine corretto, dieci minuti possono bastare per uscire di casa in ordine e con un aspetto fresco.

Prima ancora di iniziare: preparare la sera prima

Il segreto di una routine mattutina rapida, spesso, si gioca la sera prima. Lavare i capelli la sera, preparare i prodotti in un unico punto del bagno, scegliere l’abbigliamento in anticipo e tenere il beauty case ordinato permette di ridurre al minimo le decisioni al mattino, quando il tempo è contato. Anche la routine serale di detersione e idratazione contribuisce al risultato del giorno dopo: una pelle ben trattata la sera richiede meno correzioni la mattina.

Minuto 1-2: la detersione del viso

La routine comincia con una detersione rapida ma delicata. Al mattino, quando la pelle non ha trucco da rimuovere, basta un detergente leggero o un’acqua micellare per eliminare il sebo prodotto durante la notte e preparare il viso ai passaggi successivi. L’acqua tiepida e un asciugamano usato tamponando rendono il gesto rispettoso della pelle, che in autunno tende a diventare più sensibile agli sbalzi di temperatura.

Minuto 3-4: siero e crema

Il secondo passaggio è quello dell’idratazione. Un siero leggero, per esempio con acido ialuronico per la pelle disidratata o con vitamina C per un incarnato più luminoso, si applica in pochi secondi e si assorbe rapidamente. Subito dopo, una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle, meglio se con protezione solare, completa il trattamento e protegge il viso dal vento e dall’aria fredda. Mentre la crema si assorbe, si può passare ai capelli, senza perdere tempo.

Minuto 5-6: un gesto per la cute

Il cambio di stagione è un periodo delicato anche per i capelli. In autunno molte persone notano una caduta stagionale più evidente, legata al naturale ricambio della chioma, a cui spesso si somma la fragilità lasciata dal sole e dal mare dell’estate. Un modo semplice per inserire un gesto mirato nella routine del mattino è applicare un siero per la cute senza risciacquo, pensato per i capelli indeboliti e inclini alla caduta da rottura: si distribuisce sezione per sezione sul cuoio capelluto, con un breve massaggio, e non richiede altri passaggi. Per esplorare gli oli e i sieri dedicati a questa esigenza, si può consultare la pagina https://www.kerastase.it/oli-e-sieri/filtrare-per-tipo-di-capelli/perdita-di-capelli, dove sono raccolti i prodotti per i capelli fragili e le relative indicazioni d’uso.

Minuto 7: la piega lampo

Chi lava i capelli la sera ha un grande vantaggio al mattino: basta una spazzolata, un tocco di phon sulle radici per ridare volume e, se necessario, qualche goccia di olio o siero sulle lunghezze per eliminare il crespo e regalare luminosità. Nei giorni in cui la piega non collabora, una coda bassa e lucida o uno chignon morbido risolvono la situazione in meno di un minuto e resistono anche all’umidità delle mattine autunnali.

Minuto 8-9: il make-up essenziale

Il trucco del mattino può essere ridotto all’essenziale senza rinunciare a un aspetto curato. Un velo di crema colorata o di fondotinta leggero, steso con le dita, uniforma l’incarnato in pochi secondi; un tocco di correttore sotto gli occhi illumina lo sguardo nelle mattine più stanche; un passaggio di mascara apre gli occhi e un velo di blush in crema restituisce colore alle guance, che in autunno tendono a perdere la luce dell’estate. Quattro prodotti, due minuti, un risultato fresco e naturale.

Minuto 10: labbra e ultimo check

L’ultimo minuto è dedicato alle labbra, che con il freddo tendono a screpolarsi: un balsamo nutriente, magari leggermente colorato, protegge e dona un tocco di colore. Un ultimo sguardo allo specchio, uno spruzzo di profumo e si è pronte per uscire.

Adattare la routine alle giornate

Non tutte le mattine sono uguali. Nei giorni più freddi conviene scegliere una crema più nutriente e insistere sul balsamo labbra; in quelli più umidi, un prodotto anticrespo per i capelli o un’acconciatura raccolta aiutano a mantenere un aspetto ordinato; prima di una giornata lunga, un velo di cipria sulla zona T e uno spray fissante prolungano la tenuta del trucco.