Il Prosciutto di Norcia IGP vince il Premio Gruppo del Gusto della Stampa Estera in Italia

Il Consorzio di Tutela premiato nella categoria “Consorzio agroalimentare”. Il presidente Pietro Bellini: «Un riconoscimento al lavoro condiviso dei produttori e alla capacità del nostro territorio di rialzarsi dopo il sisma, continuando a tutelare qualità e tradizione»

Norcia, 2 novembre 2026 – Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP si aggiudica il Premio Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, un importante riconoscimento che premia il lavoro collettivo dei produttori, l’impegno nella salvaguardia della tradizione e la costante attenzione alla qualità delle produzioni.

Il premio è stato assegnato il 31 ottobre, nell’ambito della 22ª edizione del Premio della Stampa Estera in Italia – Gruppo del Gusto, la cui cerimonia si è svolta al Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. L’iniziativa celebra le eccellenze agroalimentari italiane che si distinguono per qualità, sostenibilità, tutela delle tradizioni e capacità di custodire e raccontare il patrimonio enogastronomico del Paese.

Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP è stato premiato nella categoria “Consorzio agroalimentare”, riservata a “chi difende e valorizza le produzioni attraverso un impegno collettivo e solidale, con l’obiettivo di mantenerne la qualità e la biodiversità”.

Una motivazione che riconosce il valore del lavoro svolto dall’intera filiera e l’importanza della collaborazione tra i produttori per tutelare e promuovere un’eccellenza profondamente legata alla storia, alla cultura e all’identità del territorio di Norcia.

Il riconoscimento, consegnato da Aart Heering, vicepresidente della Stampa Estera, è stato ritirato da Dante Trefoloni, dell’agenzia Trefoloni e Associati, ufficio stampa del Consorzio, in rappresentanza del presidente Pietro Bellini.

«Accogliamo questo riconoscimento con grande orgoglio e soddisfazione – dichiara il presidente Pietro Bellini – A dieci anni dal sisma che ha profondamente segnato Norcia e il nostro territorio, questo premio assume un significato ancora più importante. È anche un riconoscimento alla resilienza dei nostri consorziati, delle imprese e di tutto l’indotto, che hanno saputo affrontare le difficoltà, ricostruire gli stabilimenti produttivi e tornare a competere sui mercati, raggiungendo risultati significativi.

È la conferma che, anche nei momenti più difficili, il lavoro condiviso, la determinazione e il legame con le proprie radici rappresentano una forza straordinaria. Questo premio valorizza il percorso compiuto e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore impegno nella tutela della qualità, nella promozione del Prosciutto di Norcia IGP e nella salvaguardia di una tradizione che è parte integrante della nostra identità”.

Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027 – intervento SRG10.