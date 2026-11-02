Grisport presenta gli scarponcini della nuova linea “Hiking +” per vivere la vera essenza della montagna

Dall’azienda di Castelcucco (TV) arriva una novità di prodotto per le stagioni Autunno-Inverno: gli scarponcini della Linea “Hiking +”. Perfetti per gli amanti dell’Outdoor, sono stati progettati per avere una maggiore protezione da agenti esterni come acqua e freddo.

Con l’arrivo di Novembre, per gli amanti dell’Outdoor è già tempo di pensare a quale montagna raggiungere per lasciarsi conquistare da quell’atmosfera che riporta – quasi – al Natale. Sono davvero tanti, infatti, i percorsi che offrono sentieri “spruzzati” dai primi fiocchi di neve, verdi abeti dal profumo selvatico e ruscelli che rompono la quiete con il loro scorrere e gorgogliare.

Grisport, quasi per omaggiare chi vive per la montagna e chi non vede l’ora di scoprire “mondi” sempre nuovi, ha ideato la nuova Linea “Hiking +”. Costituita da scarponcini unisex, sia alti che bassi, sono realizzati con battistrada in poliuretano compatto, intersuola in poliuretano espanso e tomaia - in base al modello scelto - in pelle “dakar” ingrassata oppure in scamosciato e tessuti tecnici.

Gli scarponcini “Hiking +” presentano, inoltre, ben due brevetti Grisport: la membrana Gritex®, progettata per offrire una maggiore protezione da agenti esterni come acqua e freddo; e il Support System®, uno speciale sistema anti-torsione per garantire supporto alla caviglia attraverso un’allacciatura stabile ed avvolgente. Quest’ultimo è composto da una parte rigida all’interno per conferire una maggiore stabilità e da una parte esterna flessibile, leggera e con un’elevata resistenza all’abrasione.

Le calzature sono disponibili in più varianti colore (dal “classico” marrone scuro al verde salvia, passando per un originalissimo violetto).

PREZZO AL PUBBLICO: da 69€ (in base al modello scelto)

SITO: https://grisport.it/