Una sfida di tiro tra il presidente FISI Flavio Roda e l’AD Hannes Baumgartner ha accompagnato il rinnovo della partnership, che porta un secondo semirimorchio anche alla Nazionale di sci di fondo.

Per un pomeriggio il poligono si è trasferito nella sede FERCAM di Bolzano. Un impianto di tiro laser, sufficiente a trasformare in sfida sportive l’incontro tra Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), e Hannes Baumgartner, Amministratore Delegato di FERCAM. Attorno a loro, insieme ai colleghi dell’azienda, c’erano direttori tecnici e atleti della Nazionale di biathlon e cross country skiing, tra cui a Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel, riuniti in Alto Adige dopo i ritiri estivi. Una giornata di sport organizzata per celebrare il rinnovo della partnership tra FERCAM e FISI per la stagione 2026/2027.

Dopo due stagioni al fianco della Nazionale azzurra di Biathlon, FERCAM estende per la prima volta il proprio supporto anche alla Nazionale di Sci di Fondo, con un secondo semirimorchio dedicato. Per Roda è stato decisivo trovare «un’azienda che creda così tanto nel progetto»: una condizione che ha permesso di allargare il modello a un’altra disciplina. Alla base c’è un principio che il presidente riassume così: «tutto quello che la Federazione fa cerca di farlo in funzione dei tecnici e degli atleti».

FERCAM per FISI. (IT )

Una base di lavoro che non cambia

Il modello è quello sperimentato con il biathlon: un semirimorchio progettato insieme agli staff tecnici e trasformato in ski room mobile, con sei postazioni di lavoro e spazio per almeno 180 paia di sci. Raggiunge la sede di gara già allestito, e il laboratorio in cui gli skiman preparano e sciolinano i materiali è operativo in circa venti minuti, contro le quattro o cinque ore che prima servivano tra montaggio e smontaggio. Nello sci di fondo la sciolinatura deve inseguire neve e temperature che cambiano da una tappa all’altra, e a volte da un giorno all’altro. Lavorare in un ambiente sempre uguale, con strumenti e attrezzature riuniti in un’unica struttura, permette agli staff di concentrarsi su ciò che cambia davvero: le condizioni della pista.

Una livrea nata in casa

Anche l’immagine dei due mezzi porta la firma di FERCAM, grazie a una nuova livrea, nei colori dell’azienda e della Federazione, disegnata dal team Visual & Brand interno. I mezzi saranno al lavoro macinando chilometri sulle strade europee per poi sostare direttamente presso le sedi di ciascuna competizione, dove diventano temporaneamente parte del paesaggio di gara.

FERCAM per FISI. (IT )

La logistica dietro le quinte

Dietro la visibilità c’è un lavoro che segue il ritmo del calendario internazionale. Mentre atleti e staff viaggiano secondo i propri programmi, FERCAM pianifica e gestisce i trasferimenti dei semirimorchi da una sede di gara all’altra: tratte lunghe, da coprire in finestre strette e nel rispetto dei tempi di guida e di riposo. A trainarli sono trattori stradali di ultima generazione alimentati a HVO, il carburante da fonti rinnovabili con cui viaggia già oltre il 95% della flotta Euro 6 del gruppo.

Il primo banco di prova arriva a fine novembre, quando la Coppa del Mondo riparte dalla Finlandia: a Kontiolahti per il biathlon, a Ruka per il fondo. A gennaio il circuito toccherà anche l’Alto Adige, ad Anterselva e a Dobbiaco, a meno di due ore di strada dall’headquarter di FERCAM.

Quel pomeriggio a Bolzano, tra un colpo e l’altro al poligono laser, si è vista in piccolo la regola che vale in pista come in logistica: conta la precisione, e conta arrivare pronti.

Per approfondire la partnership tra FERCAM e FISI, visita la pagina dedicata: FERCAM per FISI.