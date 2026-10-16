General

Da Valditara telefonata solidarietà ad agenti feriti davanti al ministero

di Red.
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo quanto si apprende, ha chiamato a fine manifestazione il responsabile dell’ordine pubblico presso il ministero di viale Trastevere esprimendo la sua vicinanza e solidarietà a tutti gli agenti che questa mattina sono stati feriti dal lancio di bombe carta, fumogeni, pietre e bottiglie di vetro davanti al Ministero dell’istruzione e del merito. (ANSA). 2026-10-16T17:05:00+02:00 VR medtop:05000000

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.