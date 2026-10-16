Da Valditara telefonata solidarietà ad agenti feriti davanti al ministero

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo quanto si apprende, ha chiamato a fine manifestazione il responsabile dell’ordine pubblico presso il ministero di viale Trastevere esprimendo la sua vicinanza e solidarietà a tutti gli agenti che questa mattina sono stati feriti dal lancio di bombe carta, fumogeni, pietre e bottiglie di vetro davanti al Ministero dell’istruzione e del merito. (ANSA). 2026-10-16T17:05:00+02:00 VR medtop:05000000