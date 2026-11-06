Usa, Rubio smentisce i rumors: “Io resto”. E il giudice ferma “il trionfo” di Trump

Dopo la sconfitta elettorale alle Midterm, nel Partito Repubblicano si respira un’aria da resa dei conti. Non solo verso Pete Hegseth, capo del Pentagono, scelto come capro espiatorio della debacle elettorale soprattutto riguardo al dossier Iran, ma anche verso il segretario di Stato.
Marco Rubio incarna la figura del Repubblicano tradizionale, diversamente da JD Vance che appare invece come il prosecutore del MAGA di Trump. Entrambi, però, potrebbero correre per la Casa Bianca nel 2028. Proprio a causa della sconfitta alle urne, i giornali statunitensi avevano ipotizzato un’uscita di Rubio dall’amministrazione col fine di ricostruire l’immagine nei prossimi due anni, prima dell’Election Day.
È stato però lo stesso segretario di Stato a smentire i rumors in un’intervista al New York Times: “Lavorare per il presidente Trump fino al termine del suo mandato è sempre stato il mio piano. Non so da dove provengano certe voci.”
D’altra parte, non si placa lo scontro tra il Tycoon e la magistratura. La giudice Tanya Chutkan ha infatti stabilito che l’amministrazione USA non potrà avviare la costruzione del gigantesco arco di trionfo voluto da Donald Trump a Washington. La scelta, che arriva dopo il via libera concesso da una commissione urbanistica, si inserisce nella necessità di esaminare le istanze che ne contestano la legittimità.
A causa delle sue dimensioni imponenti, infatti, la struttura finirebbe per oscurare la prospettiva tra il Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington, dove riposano centinaia di migliaia di militari americani. Anche alcuni veterani della guerra del Vietnam hanno avviato un’azione legale contro la realizzazione dell’opera.