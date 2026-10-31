Polonia, scontro sulla Corte costituzionale. Cosa sta succedendo

Sono momenti di forte tensione quelli che da ieri si registrano in Polonia, a causa di uno scontro fra il governo guidato da Donald Tusk e le forze nazional-conservatrici (PiS). Al centro della controversia c’è la decisione della giudice Anna Korwin-Piotrowska, nominata durante l’attuale esecutivo, di annunciare la sospensione del presidente della Corte costituzionale, Bogdan Swieczkowski, e del suo vice, Bartlomiej Sochanski, con la motivazione di ripristinare il corretto funzionamento dell’istituzione e garantire il rispetto dello Stato di diritto. A Varsavia, le forze di polizia sono perfino state schierate all’interno e nei pressi della sede dell’istituzione, diventata il centro di una diatriba sul controllo e sulla legittimità dei suoi vertici.

Il premier ha difeso l’intervento delle autorità, ribadendo che il ripristino dello Stato di diritto rappresenta una priorità del suo governo. E ha aggiunto: “Dopo anni di illegalità sotto il PiS, questo è un processo difficile, a volte doloroso, che richiede un’azione decisa. Non c’è altra via”. Diversamente la pensa invece la leader del PiS, Jaroslaw Kaczynski, che ha accusato Tusk di aver orchestrato un colpo di Stato e ha denunciato il rischio della trasformazione in uno “Stato di polizia”.

La crisi ha spinto il presidente della Repubblica, Karol Nawrocki, a interrompere il viaggio ufficiale in Senegal e a fare subito ritorno nella capitale per poi convocare per delle consultazioni i rappresentanti dei partiti della maggioranza centrista e dell’opposizione nazionalista, nel tentativo di trovare una via d’uscita alla crisi politica e istituzionale

La miccia è scoppiata dopo una lunga questione che ruota attorno all’organo giudiziario. Già nel 2015, il governo del PiS aveva nominato giudici politicamente schierati, non sono riconosciuti né dall’Ue né dall’attuale da Tusk stesso che, al suo ritorno al governo nel 2023, ha promesso di risolvere la crisi. Finora però senza successo: le nomine dei giudici da parte della Dieta (la Camera bassa del Parlamento) non sono state ratificate dal capo dello Stato, che continua a opporsi. A poco più di un anno dalle elezioni legislative, previste per novembre 2027, gli eventi hanno subito una brusca accelerazione venerdì scorso.

Il ministro della Giustizia, che ricopre anche la carica di procuratore generale, ha chiesto la revoca dell’immunità del presidente dell’istituzione, nominato dal PiS, mentre una giudice recentemente nominata dalla maggioranza ha annunciato di assumere la presidenza ad interim.