Paraguay, terremoto bancario. Si dimette il presidente Peña : cosa sta succedendo

Choc economico

Tre milioni di conti svuotati e bloccati, metà del paese rimasta senza un centesimo in meno di 48 ore: è l’incredibile terremoto bancario che ha dato il via alla peggiore crisi economica di sempre in Paraguay.

Tutta colpa, infatti, della bancarotta di Ueno Bank, istituto di credito che nato nell’era dell’online e del digital banking, aveva attratto piccolo investitori e correntisti da tutto il paese anche grazie alla spinta governativa – tra i soci fondatori del banco figurava infatti anche il presidente del paese, Santiago Peña.

La banca, secondo i suoi accusatori, avrebbe sperperato e sfumato risparmi e fondi pensionistici per centinaia di milioni di dollari e il suo collasso adesso potrebbe influenzare anche il resto del sistema finanziario paraguaiano che vive al momento ore febbrili.

Come ricostruito anche da Tgcom, frustrazione, angoscia e impotenza dominerebbero i correntisti che ai media locali hanno già chiesto l’intervento statale: “Lo Stato deve garantire la restituzione di tutti i fondi”, ha dichiarato ai media locali un’insegnante in pensione. “E’ da giorni che ho i soldi bloccati e non posso comprare neanche da mangiare per la mia famiglia, sono tutti dei delinquenti”, ha riferito un giovane.

E così file interminabili di fronte ai bancomat e gli accessi simultanei di migliaia di risparmiatori nelle home banking hanno spinto anche altre banche e istituzioni a limitare le operazioni dei propri clienti, il tutto per evitare una crisi dell’intero sistema.

Mentre il paese è nel caos, ad Asunción il presidente Peña ha rassegnato le proprie dimissioni: “Ho preso la decisione di dimettermi avendo a cuore la stabilità del nostro Paese, la pace sociale e la necessità di preservare le nostre istituzioni democratiche”, ha dichiarato, sottolineando che la sua priorità è e rimane “la tranquillità del popolo paraguaiano” e “che venga garantita la restituzione dei fondi”.

Che saranno giorni complicati per il paese lo si deve anche al fatto che Ueno Bank aveva al suo interno una quota ingente di fondi della Previdenza Sociale e del Tesoro nazionale – oltre 380 milioni di dollari – e secondo le stime un portafoglio di 2,836 miliardi di dollari.