Museo del Louvre chiuso per proteste: i manifestanti bloccano l’ingresso

A Parigi

L’accesso al museo del Louvre di Parigi èstato bloccato da studenti mobilitati per esprimere il loro “sostegno” al movimento di protesta nelle scuole superiori e per denunciare la “repressione della polizia”. La notizia è stata confermata all’agenzia France Presse dalla direzione del museo e da due sigle sindacali.

“Siamo orgogliosi di annunciarvi che stiamo bloccando il museo più grande del mondo”, si legge in un volantino affisso nei pressi del Louvre. Secondo la direzione, la mobilitazione, promossa dagli studenti dell’École du Louvre, non ha un legame diretto con il museo, che viene solo utilizzato “come cassa di risonanza”. L’École du Louvre è un’istituzione di istruzione superiore, fondata nel 1882 e dipendente dal ministero della Cultura.

Video e fotografie della manifestazione di protesta sono stati diffusi anche dal reporter Luc Auffret sui suoi canali social. I giovani, si vede nei filmati, hanno mostrato striscioni proprio all’ingresso del museo. Nel mirino i programmi di austerità, “365 jours d’austerité”, e il declino dei servizi pubblici, anche con slogan in inglese: “French public service is falling apart”. Nei video si notano turisti in attesa, di fronte alla piramide di vetro e metallo che fa da atrio del Louvre.