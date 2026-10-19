Israele, Gantz si ritira dalla corsa elettorale e le opposizioni plaudono. Il motivo della scelta

Elezioni

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In vista della chiamata alle urne in Israele, prevista per il 27 ottobre, Benny Gantz ha deciso di ritirarsi dalla corsa ai elettorale. La scelta del leader di “Blu e bianco” deriva dai dati degli ultimi sondaggi che danno il suo partito al di sotto della soglia di sbarramento. Voti persi, in pratica, che Gantz non vuole dirottare rispetto i gruppi in pole per la contesa del governo.

“Mi complimento con Gantz per aver compiuto oggi l’atto responsabile e giusto. Gli auguro tanto successo nel futuro”, ha scritto su X il capo dell’opposizione, Yair Lapid. Anche Gadi Eisenkot, principale avversario di Netanyahu, ha ringraziato l’ex capo di Stato maggiore dell’Idf per il pass indietro utile a impedire le dispersione dei voti. Una scelta definita “giusta e responsabile”