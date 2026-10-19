Israele, Gantz si ritira dalla corsa elettorale e le opposizioni plaudono. Il motivo della scelta

In vista della chiamata alle urne in Israele, prevista per il 27 ottobre, Benny Gantz ha deciso di ritirarsi dalla corsa ai elettorale. La scelta del leader di “Blu e bianco” deriva dai dati degli ultimi sondaggi che danno il suo partito al di sotto della soglia di sbarramento. Voti persi, in pratica, che Gantz non vuole dirottare rispetto i gruppi in pole per la contesa del governo.
“Mi complimento con Gantz per aver compiuto oggi l’atto responsabile e giusto. Gli auguro tanto successo nel futuro”, ha scritto su X il capo dell’opposizione, Yair Lapid. Anche Gadi Eisenkot, principale avversario di Netanyahu, ha ringraziato l’ex capo di Stato maggiore dell’Idf per il pass indietro utile a impedire le dispersione dei voti. Una scelta definita “giusta e responsabile”