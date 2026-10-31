Iran, Khamenei minaccia Usa e Israele: “Risposta immediata, nessun limite geografico”

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La Guida suprema ha ordinato di aggiornare l’elenco degli obiettivi militari affinché “ogni tipo di risorsa materiale e immateriale del nemico americano-sionista sia alla portata delle forze armate”

“Qualsiasi livello e tipo di minaccia deve ricevere una risposta immediata ed efficace, senza limitazioni geografiche”. È l’ordine impartito dalla Guida suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, ai vertici delle forze armate della Repubblica islamica durante un incontro con gli alti comandanti militari, secondo quanto riferiscono le agenzie Irna e Tasnim. Khamenei ha indicato nella “preparazione intelligente al combattimento per affrontare con forza i nemici” uno dei requisiti della “massima deterrenza”, avvertendo che “se i nemici dovessero nuovamente lanciare attacchi militari o terroristici, saranno le forze armate della Repubblica islamica e la nazione iraniana a determinare il momento e le condizioni della loro conclusione”. La Guida suprema ha inoltre ordinato di aggiornare l’elenco degli obiettivi militari affinché “ogni tipo di risorsa materiale e immateriale del nemico americano-sionista sia alla portata delle forze armate”, chiedendo il rafforzamento della capacità di intelligence militare, lo sviluppo della difesa nazionale sul piano della “dottrina” e delle “tattiche” e l’impiego di nuove tecnologie per potenziare le capacità di difesa e di sicurezza.

Anche l’esercito iraniano ha avvertito che un nuovo attacco statunitense non farebbe altro che estendere il conflitto a un’area geografica più vasta, dopo che Washington e Israele hanno minacciato nuove operazioni militari. L’avvertimento arriva mentre sono in corso nuovi tentativi diplomatici per evitare una ripresa delle ostilità. “Se il presidente americano dovesse lanciarsi nuovamente in un’avventura regionale, sotto la pressione dei sionisti e con l’obiettivo di compiacerli, le fiamme della guerra si estenderebbero senza dubbio a un’area geografica molto più vasta”, ha sottolineato su X il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia.

Anche il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha lanciato sabato un avvertimento: “Le potenti forze armate iraniane risponderanno a chiunque osi colpire il nostro popolo”. Venerdì, una delegazione del Qatar è arrivata nella capitale iraniana per avviare colloqui con alti funzionari del governo di Teheran. Il Qatar e il Pakistan svolgono un ruolo di mediatori negli sforzi per rilanciare i negoziati di pace, dopo l’accordo di cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Tuttavia, questi tentativi non hanno portato a un’intesa duratura. Mercoledì, il ‘Wall Street Journal’ ha riferito che il vicepresidente statunitense Jd Vance avrebbe inviato una lettera a Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, su richiesta del presidente Donald Trump, con l’obiettivo di rilanciare i negoziati ed evitare nuovi attacchi americani. L’Iran ha confermato di aver ricevuto la lettera, ma non ha annunciato alcuna risposta.