Francia, tensioni e cariche per il “Terzo atto” di proteste in tutto il paese

CORTEI

Continuano le proteste in Francia per il “Terzo atto” della mobilitazione sociale che vede scendere in piazza studenti, liceali, sindacati e i gilet gialli. Per il ministero dell’Interno hanno sfilato in tutto il Paese circa 320.000 persone, di cui 70.000 a Parigi, evidenziando un’affluenza in calo rispetto al fine settimana del 24 ottobre, quando le autorità avevano conteggiato 410.000 manifestanti a livello nazionale e 110.000 nella capitale.

Non sono mancati momenti di forte tensione ed episodi di violenza in diverse città: a Parigi le forze dell’ordine hanno fatto uso di lacrimogeni e caricato il corteo a Porte de Charenton; a Nantes si sono registrati blocchi sui ponti dell’Île de Nantes e l’uso di lacrimogeni; a Marsiglia, a fronte di 10.000 partecipanti e cortei selvaggi, la polizia è intervenuta dopo lanci di oggetti; disordini si sono verificati anche a Tolosa, Bordeaux (dove è stato appiccato un rogo sui binari del tram) e Nizza.

Il ministero dell’Interno, attraverso l’aggiornamento riportato da BFM TV, ha reso noto che entro le ore 18 sono stati effettuati 296 fermi in tutto il Paese e circa 10.000 controlli nella sola regione dell’Île-de-France, spiegando che gruppi radicalizzati hanno tentato di raggiungere i centri cittadini per provocare danni.