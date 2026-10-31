CORTEI

Francia, tensioni e cariche per il “Terzo atto” di proteste in tutto il paese

di Gianni Di Capua
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Continuano le proteste in Francia per il “Terzo atto” della mobilitazione sociale che vede scendere in piazza studenti, liceali, sindacati e i gilet gialli. Per il ministero dell’Interno hanno sfilato in tutto il Paese circa 320.000 persone, di cui 70.000 a Parigi, evidenziando un’affluenza in calo rispetto al fine settimana del 24 ottobre, quando le autorità avevano conteggiato 410.000 manifestanti a livello nazionale e 110.000 nella capitale.

Non sono mancati momenti di forte tensione ed episodi di violenza in diverse città: a Parigi le forze dell’ordine hanno fatto uso di lacrimogeni e caricato il corteo a Porte de Charenton; a Nantes si sono registrati blocchi sui ponti dell’Île de Nantes e l’uso di lacrimogeni; a Marsiglia, a fronte di 10.000 partecipanti e cortei selvaggi, la polizia è intervenuta dopo lanci di oggetti; disordini si sono verificati anche a Tolosa, Bordeaux (dove è stato appiccato un rogo sui binari del tram) e Nizza.

Il ministero dell’Interno, attraverso l’aggiornamento riportato da BFM TV, ha reso noto che entro le ore 18 sono stati effettuati 296 fermi in tutto il Paese e circa 10.000 controlli nella sola regione dell’Île-de-France, spiegando che gruppi radicalizzati hanno tentato di raggiungere i centri cittadini per provocare danni.

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